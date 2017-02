Quel pazzo venerdì: il film diventa un musical

Il film “Quel pazzo venerdì” è diventato un musical, targato Disney, grazie a “La Jolla production”, la casa di produzione californiana che lo scorso venerdì 3 febbraio ha messo in scena per la prima volta lo spettacolo nel suo teatro no-profit (La Jolla Playhouse) a San Diego.

Quel pazzo venerdì: un riadattamento musicale in chiave Pop

Il musical “Quel pazzo venerdì” aveva già colpito alla premier di presentazione lo scorso autunno al Signature Theatre di Washington, soprattutto per i grandi nomi che avrebbero partecipato a questo progetto. La storia è ispirata al famoso best-seller per ragazzi di Mary Rodgers (“Freaky Friday” del 1972) e per riadattare intelligentemente e con creatività la trama in chiave teatrale, hanno lavorato molto duramente: la sceneggiatrice veterana della TV Bridget Carpenter, nota per aver collaborato alla serie TV “Friday Night Lights”; il compositore americano Tom Kitt che si è occupato di scrivere la musiche e infine il drammaturgo Brian Yorkey (creatore del musical “Next to Normal”).

Il frutto della collaborazione di questi professionisti ha dato vita allo spettacolo musicale in chiave Pop “Quel pazzo venerdì” ma non bisogna dimenticare le due protagoniste, che grazie alla loro eccellente performance hanno coinvolto il pubblico che non si è risparmiato con gli applausi: Heidi Bickenstaff, attrice di Broadway nota per il musical “[title of show]” e Emma Hunton, giovane attrice promettente che ha dato il meglio di sé con il musical rock “Spring Awakening”.

Quel pazzo venerdì: ieri e oggi

“Quel pazzo venerdì” è un libro per ragazzi scritto da Mary Rodgers, nel 1972, da cui sono stati tratti due film Disney. Il più recente è del 2003, diretto da Mark Waters e interpretato da Jamie Lee Curtis e una giovane Lindsay Lohan.

Una madre e una figlia, in rapporto conflittuale fra loro, misteriosamente si scambiano i propri corpi per imparare un’importante lezione di vita: mettersi l’una nei panni dell’altra e capirsi di più a vicenda. Le due alla fine comprendono quanto sia difficile vivere sia come una liceale, sia come una donna adulta pronta a rimettersi in gioco con un nuovo amore. Heidi ed Emma interpretano rispettivamente i ruoli di madre e di figlia. “Quel pazzo venerdì'” racconta lo strano destino di Katherine, una wedding-planner vedova, e di sua figlia Ellie, una ragazza adolescente di 16 anni che soffre ancora molto per la morte di suo padre, accaduta quando lei era ancora una bambina.

Heidi Bickenstaff, che interpreta il ruolo della madre impegnata ad organizzare il proprio matrimonio con un altro uomo (David Jennings), riesce ad immedesimarsi in maniera sorprendente nelle stravaganze e nelle abitudini di una teenager (ad esempio nella goffaggine e nell’imbarazzo davanti al ragazzo del suo liceo per cui ha preso una cotta, il seducente Chris Ramirez). Allo stesso tempo la Hunton si cimenta nell’arduo compito di incarnare una donna riservata e composta anche se, in alcuni momenti, non può fare a meno di mostrare la sua vera anima ribelle di ragazza, dando vita a gag e ad equivoci a dir poco esilaranti.

Quel pazzo venerdì: due voci strepitose ma…

Emma Hunton e Heidi Bickenstaff hanno due voci da soprano molto potenti ed energiche ma molte canzoni del musical sono risultate un po’ banali, appartententi a un Pop che non è sicuramente attuale ma anzi che risulta un po’ antiquato, tanto che molti hanno paragonat i brani alla saga “High School Musical” di Disney Channel.

Ellie si tinge i capelli e indossa una maglietta di Curt Cobain ma del vero mondo Rock’n Roll non c’è traccia…peccato!

Nonostante la musica un po’ deludente è sicuramente apprezzabile il fatto di aver riportato in teatro qualcosa di attuale che tratti il rapporto madre-figlia in maniera del tutto originale e divertente. Chissà se “Quel pazzo venerdì” arriverà anche sui palcoscenici italiani..mai dire mai!

06/02/2017

Ludovica Attenni