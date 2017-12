Regia: Francesco Falaschi

Cast: Valeria Solarino, Vinicio Marchioni, Luigi Fedele, Nicola Siri

Genere: Commedia, Colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 1 marzo 2018

Arturo uno chef di talento, finisce in prigione a seguito di un coinvolgimento in una rissa. Per scontare la sua pena verrà assegnato ai servizi sociali, dove tramite Anna, la psicologa che lo segue, inizierà un corso per insegnare ad un gruppo di ragazzi disabili l’arte della gastronomia. Qui incontra Guido, un ventenne affetto dalla sindrome di Asperger che possiede il “palato assoluto”. Arturo avvalendosi del dono di Guido progetta di sfruttare questo per rubare i trucchi del mestiere ai più grandi chef e in futuro di aprirsi un ristorante tutto suo. L’impresa risulterà più difficile del previsto, tra successi inaspettati e battute d’arresto che porteranno l’insegnante e l’allievo a scambiarsi continuamente di ruolo.

Quanto basta: un corso speciale

Il film “Quanto basta” è diretto da Francesco Falaschi, autore in passato di film come “Emma sono io” con Pierfrancesco Favino e “Last minute Marocco” con Valerio Mastrandrea, Nicolas Vaporidis e Maria Grazia Cucinotta. In questo film ha collaborato anche alla stesura della sceneggiatura assieme a Filippo Bologna, Ugo Chiti e Federico Sperindei.

Il cast è composto da Vinicio Marchionni (“The Place” di Paolo Genovese, “Romanzo criminale - La serie” di Stefano Sollima) nel ruolo di Arturo e Valeria Solarino (“Smetto quando voglio” di Sydney Sibilia, “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino) nel ruolo della psicologa Anna. Ad accompagnare i due nel ruolo di Guido ci sarà Luigi Fedele (“La pecora nera” di Ascanio Celestini, “Piuma” di Roan Johnson).

Il film è stato prodotto dalla Verdeoro, Notorius Pictures, TC Filmes, Gullane, con il contributo del MiBACT, con il sostegno di Regione Toscana. È un film di co-produzione italiana e brasiliana.