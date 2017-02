L’ultima volta che un episodio di “Prison Break” è andato in onda era il 2009, ora la serie torna in auge con una nuova stagione.

Prison Break: il ritorno di Michael Scofield

Fox ha sconvolto tutti durante la première di “24: Legacy”, mandando in onda subito dopo il Super Bowl 2017 una clip della quinta stagione di “Prison Break”. A quanto pare, Michael Scofield, che finora credevamo morto, tornerà per mettere un nuovo punto finale (o forse no) alla serie tv.

Vi rinfreschiamo la memoria: nella prima stagione, Lincoln Burrows viene accusato ingiustamente di aver ucciso il fratello del Presidente americano e incarcerato nel Penitenziario di Stato di Fox River, suo fratello Michael, brillante ingegnere strutturale, si fa rinchiudere nello medesimo carcere per pianificare insieme l’evasione.

Dana Walden, co-presidente della Fox, ha dichiarato che la nuova miniserie di “Prison Break”, formata da 9 episodi, sarà ambientata dieci anni dopo il finale della quarta del 2009.

Prison Break: La ‘tempesta’ di Michael

I 30 minuti di spot mostrano Lincoln Burrows (Dominic Purcell) che salva il fratello Michael (Wentworth Miller) dalla prigione dello Yemen (qui è in corso la guerra civile), nella quale è rinchiuso, dopo aver saputo da T-Bag (Robert Knepper) che è ancora vivo. “Michael, siamo qui per tirarti fuori”, dice Lincoln al fratello in carcere. I due scappano poi a bordo di un’auto, inseguiti dalle guardie carcerarie che cercano di colpirli, sparando loro addosso.

La voce narrante è quella di Sara Tancredi (Sarah Wayne Callies), la dottoressa del penirenziario. Il filmato si apre con il piccolo Mike Scofield (Christian Michael Cooper), il figlio avuto con Michael, che chiede a sua madre Sara come fosse suo padre e ascolta la risposta stravagante:”Tuo padre era come una tempesta. Appariva improvvisamente e poi scompariva altrettanto velocemente”.

Il video termina con Mike che chiede ancora “Ma le tempeste possono tornare? O no?” e Sara che risponde “La questione è se tornano, sono le stesse tempeste?”.

Un chiaro riferimento al ritorno di Michael nella nuova season, dai nuovissimi eventi della serie girata in Marocco, apprendiamo solo che lui è ancora vivo, ma ancora né come né perché, anche se il creatore Paul T. Scheuring ha trovato, sostiene il co-presidente Gary Newman, “una spiegazione molto logica e credibile” per giustificare il ritorno di Michael.

Erika Micheli

06/02/2017