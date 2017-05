Prison Break: ci sarà una sesta stagione?

Se la notizia che “Prison Break” – serie statunitense in onda dal 2005 su Fox – si sarebbe conclusa con l’ultima puntata dello scorso martedì, aveva rattristato non poco i fan della serie, gli appassionati del genere potranno tirare un sospiro di sollievo, dato che l’ideatore Paul Scheuring ha annunciato a THR la possibilità di una sesta stagione.

Prison Break: una possibile nuova stagione dopo il ‘lieto fine’

La miniserie sequel di “Prison Break” – serie tv d’azione statunitense ambientata nelle più grandi prigioni d’America, in onda a partire dal 4 aprile 2017 – si è conclusa con un ‘lieto fine’, in cui il protagonista Michael, creduto morto e dopo sette lunghi anni di distanza dalla moglie Sara e dal figlio, è finalmente riuscito a ricongiungersi con la sua famiglia. Arrivare a questo, però, non è stato facile per Mike, che dopo lunghi piani premeditati e una serie di omicidi, ha raggiunto il suo obiettivo ed è finalmente libero per la prima volta. Ma che prezzo ha questa libertà?

Michael è tornato a casa, certo, ma non riesce ancora a trovare pace. Secondo l’attore Wentworth Miller, infatti, il protagonista da lui interpretato non può riprendere su due piedi una vita ‘normale’. Tutto quello che ha vissuto è un incubo ancora incombente e vivido nella sua mente; per sette anni è stato considerato morto e il ritorno al mondo dei vivi non è cosa semplice. Pensieri oscuri, ansie e notti insonni fanno parte, adesso, del suo vivere quotidiano e il fascino dell’illegalità continua senza dubbio a perseguitarlo. E’ proprio da questo materiale che si potrebbe partire per raccontare una nuova storia.

Infatti, la buona notizia è che Paul Scheuring e il suo team sono intenzionati a creare per Michael Scofield nuove avventure, quella brutta è che se non troveranno idee abbastanza notevoli, non si potrà pensare ad una sesta stagione per “Prison Break”.

Prison Break: il finale di stagione

Sempre secondo Scheuring, l’obiettivo di questo finale di stagione, era creare qualcosa di davvero straordinario, una degna conclusione che fosse altrettanto cervellotica, intricata e suggestiva come il filo conduttore che ha legato tutti gli episodi precedenti. La breve quinta stagione è stata pensata come una sorta di lungometraggio diviso in capitoli e anche la sesta, se ci sarà, dovrà essere auto conclusiva.

In “Odyssey” come un novello Odisseo, Michael torna ad Itaca per riabbracciare la sua Penelope – Sara; sarebbe stato ingiusto non concedere a questo personaggio, dopo tutta la sofferenza e le peripezie che ha dovuto affrontare, un finale felice, anche se è sempre pronto a guardarsi alle spalle.

Il sole splende, la famiglia si è finalmente riunita e Scofield ritorna dal mondo dei morti, ma potrà mai essere lo stesso uomo che era un tempo?

Ilaria Romito

31/05/2017