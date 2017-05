Il conto alla rovescia per il finale di stagione di “Prison Break” è giunto al termine: questa sera, 30 Maggio, in America, andrà in onda l’episodio conclusivo della quinta stagione di una delle serie TV più viste negli ultimi tempi. Ma, precisamente, cosa dobbiamo aspettarci?

Prison Break: episodio 05×09 – “Behind The Eyes”

Un solo episodio e anche la quinta stagione di “Prison Break”termina: “Behind The Eyes” è il titolo che porta questa nuovissima e attesissima puntata dove non siamo a conoscenza di ciò che potrebbe accadere a Michael, se ci sarà un lieto fine per lui, per Sara e anche per il piccolo Mike.

Sicuramente dobbiamo essere pronti per una battaglia all’ultimo sangue tra Michael e Poseidon, e cosa più grave dobbiamo aspettare la morte di qualcuno, ma di chi? Sarà lo stesso Michael a patirne le conseguenze, o Lincoln?

l’unica cosa che Michael cercherà a tutti i costi di fare è salvare Sara e Mike, in modo da poter cominciare finalmente una vita all’insegna della felicità e che sia lontana da Poseidon che fino a questo momento li ha tenuti separati.

Intanto ecco il promo dell’episodio 05×09 di “Prison Break” dal titolo “Beihnd the Eyes”:

Prison Break avrà una sesta stagione?

Secondo quanto gli stessi amministratori delegati della Fox, Dana Walden e Gary Newman, hanno dichiarato, potrebbero esserci nuovi episodi di “Prison Break” , il prossimo anno “Ci piacerebbe sicuramente fare più episodi” – ha affermato Walden – “So che i produttori stanno pensando proprio a questo”. Ma potrebbe mai esistere “Prison Break” senza Michael Scofield? Cosa dovremmo aspettarci?

Per ora possiamo solo goderci questo finale di stagione e sperare in un ritorno. “Prison Break” creata e co-prodotto da Paul Scheuring, è una produzione di Adelstein-Parouse in collaborazione con Original Television e 20th Century Fox Television.

Roberta Perillo

30/05/2017