Regia: Prince

Cast: Prince, Sheila E., Sheena Easton, Dr. Fink, Miko Weaver, Levi Seacer Jr.

Genere: Eventi

Durata: 85 minuti

Produzione: USA, Canada, 1987

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 21 novembre 2017

"Prince - Sign 'O' the Times" è un film concerto del 1987 scritto e diretto da Prince. Il 1987 diviene un anno impresso nella memoria di tutti i fan di Prince: l'artista di Minneapolis reduce dalla pubblicazione di tre album di grande successo a nome Prince & The Revolution, la band di incredibili musicisti e performer che lo affianca live e in studio: dopo aver conquistato la vetta delle classifiche con la colonna sonora del film "Purple rain" (1984), aver pubblicato a seguire il suo album più colorato e variopinto "Around the world in a day" (1985) e concluso la trilogia dei Revolution con l'album "Parade" (1986), colonna sonora del film "Under the cherry moon" nella quale è contenuta una sua hit planetaria, "Kiss", Prince sorprende tutti tornando alla ribalta con un doppio album inciso quasi da solo e destinato a diventare uno dei suoi massimi capolavori.

Per affermare definitivamente il suo crescente successo in Europa, Prince parte in tournée per promuovere l'album omonimo e le vendite aumentarono notevolmente.

Tuttavia gli Stati Uniti accolsero tiepidamente il suo ultimo lavoro, e le vendite cominciarono a calare; fu a questo punto che Prince decise di filmare un concerto live evento per promuovere il nuovo materiale, per l'eventuale distribuzione nei teatri in America.

Prince - Sign 'O' The Times: ritorno al cinema per ricordarlo

Seguito dalla band che ha accompagnato Prince sul suo "Sign 'O' the Times" tour del 1987, tra cui la ballerina Cat Glover, la tastierista Boni Boyer, il bassista Levi Seacer Jr., il chitarrista Miko Weaver, la batterista Sheila E. e l'ex membro dei "Revolution", il tastierista Dr. Fink, il film vede il gruppo esibirsi dal vivo sul palco.

La versione digitalmente restaurata del film-concerto è distribuita in tutto il mondo da Nexo Digital, nel 30esimo anniversario dell'evento.