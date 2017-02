Premio Goya: i protagonisti della 31esima edizione

Il premio Goya è il più importante riconoscimento cinematografico spagnolo che consiste in un busto in bronzo di Francisco Goya. I premi sono stati istituiti la prima volta nel 1987 e ieri sera ha avuto luogo a Madrid la trentunesima edizione.

Premio Goya 2017: dal miglior film alle migliori interpretazioni

Ieri sera al Madrid Marriott Auditorium Hotel di Madrid si è svolta la trentunesima celebrazione del Premio Goya. A conquistare la categoria di Miglior Film è stato “Fury of a Patient Man“, l’opera prima del regista Raul Arevalo. Quest’ultimo ha inoltre vinto il premio per il miglior regista di un’opera prima e quello per la sceneggiatura originale.

Protagonista della serata, all’edizione del Premio Goya, è stato sicuramente “A Monster Calls” di Juan Antonio Bayona, pluripremiato; infatti, ha vinto 9 dei 12 premi a cui era candidato. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo “Sette minuti dopo la mezzanotte”, del 2011, scritto da Patrick Ness, nonché sceneggiatore del film.

Bayona ha dedicato la sua vittoria a tutti i malati di cancro e a suo padre.

L’attrice spagnola Emma Suarez vince due statuette, per i ruoli di protagonista in “Julieta” e di non protagonista in “La Proxima Piel”. Ricordiamo infine le due vittorie di Alberto Vázquez: ha vinto il Premio Goya per il miglior lungometraggio animato ” Psiconautas, los ninos olivdados” e un altro Goya per il miglior cortometraggio animato, “Decorado”.

Premio Goya: tutti i vincitori della serata

Miglior film

“Fury of a Patient Man”

Regia

J.A. Bayona per “A Monster Calls”

Regista opera prima

Raul Arevalo per “Fury of a Patient Man”

Sceneggiatura originale

David Pulido, Raul Arevalo per “Fury of a Patient Man”

Sceneggiatura non originale

Alberto Rodriguez, Rafael Cobos per “Smoke and Mirrors”

Colonna sonora

Fernando Velazquez per “A Monster Calls”

Canzone

“Ai, Ai, Ai” di Silvia Perez Cruz per “Cerca de tu Casa”

Attore protagonista

Roberto Alamo per “May God Save Us”

Attrice protagonista

Emma Suarez per “Julieta

Attore non protagonista

Manolo Solo per “Fury of a Patient Man”

Attrice non protagonista

Emma Suarez per “La proxima piel”

Attore emergente

Carlos Santos per “Smoke and Mirrors”

Attrice emergente

Anna Castillo per “El Olivo”

Production Design

Sandra Hermida Muniz per “A Monster Calls”

Fotografia

Oscar Faura per “A Monster Calls”

Montaggio

Bernat Vilplana, Jaume Marti per “A Monster Calls”

Artistic Director

Eugenio Caballero per “A Monster Calls”

Costumi

Paola Torres per “1898. The End of the Philippines”

Trucco e capelli

David Marti, Marese Langan per “A Monster Calls”

Suono

Marc Orts, Oriol Tarrago, Peter Glossop per “A Monster Calls”

Effetti speciali

Felix Berges, Pau Costa per “A Monster Calls”

Film animato

“Psiconautas, los ninos olivdados”

Documentario – lungometraggio

Fragil Equilibrio

Ibero-Americano Film

El Ciudadano Ilustre di Gaston Duprat, Mariano Cohn

Film Europeo

“Elle” di Paul Verhoeven

Cortometraggio

“Timecode” di Juanjo Giemenz Pena

Documentario – cortometraggio

“Cabezas Habladoras” diJuan Vicente Cordoba

Corto animato

“Decorado” di Alberto Vazquez

Goya alla carriera

Ana Belen

