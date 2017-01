Power Rangers: il trailer completo del remake della pellicola

Power Rangers: è stato finalmente pubblicato il nuovo trailer completo del film prodotto dalla Saban Films e dalla Lionsgate

Power Rangers: ritornano in azione sul grande schermo

Pubblicato online dalla Lionsgate e dalla Sabanfilms, il nuovo trailer del film che arriverà ufficialmente in Italia ad Aprile.

Power Rangers: chi si occuperà del film e chi prenderà parte al cast?

Il film remake della nota pellicola “Power Rangers”, si baserà sulla sceneggiatura di Ashley Miller e Zack Stenzt, creando così, il remake ispirato alla famosa serie televisiva degli anni 90′ che ha fatto appassionare più di una generazione tra azione e acrobazie mozzafiato. Il ritorno dei “Power Rangers” sul grande schermo ha entusiasmato i tanti fan che nel passato sono cresciuti con loro e che all’improvviso si ritrovano a ritornare indietro nel tempo.

La pellicola verrà rilasciata il 24 Febbraio 2017 e sarà prodotta dalla Lionsgate e dalla Saban Films.

Nel cast del film saranno presenti anche Dacre Montgomery ( probabilmente nel ruolo di Jason il Ranger Rosso), RJ Cyler ( che vestirà i panni di Billy, il Ranger Blu), Naomi Scott ( nei panni di Kimberly, la Ranger Rosa), Becky G (sarà Trini la Ranger Gialla), Ludi Lin (interpreterà Zack, il Ranger Nero) e infine Elizabeth Banks (come Rita Repulsa).

Power Rangers: su cosa verterà la pellicola?

La storia del film ruota attorno a 5 liceali piuttosto comuni,, le cui vite diventeranno straordinariamente importanti. nell’esatto momento in cui scopriranno che nella piccola città di Angel Grove brancolano forze aliene oscure, bramose di far cadere il mondo intero, nell’oblio più assoluto. Il destino di questi cinque giovani eroi sembra segnato, solo loro possono sconfiggere le forze del male, ma per farlo dovranno superare prima i loro problemi personali, per poi divenire a tutti gli effetti, i “Power Rangers!” storici che tutti noi conosciamo bene e che sono rimasti impressi nelle nostre menti!

Corrado Zocco

20/01/2017