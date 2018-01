Posticipato al 2020 il film “Barbie” con Anne Hathaway

L’uscita del film “Barbie”, prevista in origine per l’8 agosto 2018, è stata posticipata di due anni. Il rilascio della pellicola è confermato per il 2020.

“Barbie”: ancora due anni di attesa per il film

L’uscita sul grande schermo di “Barbie“, fiaba moderna sull’unicità, è stata posticipata di due anni.

La Sony ha deciso infatti, come è stato annunciato martedì, che la première avrà luogo l’8 maggio 2020. Originariamente la data di uscita della pellicola era stata stabilita per l’8 agosto 2018.

Il film prende spunto dal mondo “di plastica” delle celeberrime bambole della Mattel, idolo delle bambine di tutto il mondo dal 1959, reinterpretandolo in chiave moderna e arricchendo la propria storia di significati profondi, tra cui i principali sono certamente l’esaltazione dell’individualità e il coraggio di essere diversi.

La produzione del film “Barbie”

La pellicola, diretta dalla regista australiana Alethea Jones, si incentra sulla storia di una donna, interpretata da Anne Hathaway, che vive in un mondo di Barbie bellissime e senza difetti. La protagonista è diversa da questo ideale standard di perfezione, ma comprenderà che questo non rappresenta un difetto, e anzi è un pregio che la rende speciale differenziandola da tutte le donne che la circondano; le altre, infatti, sono sì bellissime, ma l’omologazione che le caratterizza le rende tutte uguali e nessuna di loro spicca per la propria individualità.

La produzione di “Barbie” è a cura di Amy Pascal, Walter F. Parkes e Laurie MacDonald. Produttore esecutivo della pellicola è Richard Dickson, presidente e Chief Operating Officer della Mattel, azienda produttrice delle celebri bambole.

L’attrice Anne Hathaway (“Il diavolo veste Prada“, “Alice attraverso lo specchio“, “Ocean’s 8“), premio Oscar per “I miserabili“, ricoprirà il ruolo di protagonista che precedentemente era stato affidato ad Amy Schumer (“Cercasi amore per la fine del mondo“, “Un disastro di ragazza“, “Thank You For Your Service”).

Ilaria Ciciori

24/01/2018