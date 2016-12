Regia: Claudio Asquini

Genere: Concerto, Colore

Durata: 210 minuti

Produzione: Italia, 2016

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 30 Dicembre 2016

"Pooh - L'ultimo concerto" è un omaggio dedicato a tutti coloro che amano la band con un ultimissimo tour che mira ancora una volta a battere ogni record storico, consegnando il gruppo, a una gloria indiscussa.

Non esiste persona in Italia che almeno una volta non abbia avuto a che fare con i Pooh tramite radio, o fra i CD di casa propria…. I dischi venduti sono stati milioni in 50 anni di onorata carriera, tra le canzoni che hanno fatto cantare e divertire milioni di fan.