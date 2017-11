Titolo originale: Poesía sin fin

Regia: Alejandro Jodorowsky

Cast: Brontis Jodorowsky, Adan Jodorowsky, Pamela Flores, Jeremias Herskovits, Kaori Ito

Genere: Biografico, colore

Durata: 128 minuti

Produzione: Cile, Francia, Giappone, 2015

Distribuzione: Mescalitofilm

Data di uscita: 18 gennaio 2018

Nei primi anni 50 a Santiago del Cile, fa il suo ingresso nella società letteraria e culturale della nazione un giovane Alejandro Jodorowsky. Questo vent’enne con il desiderio di diventare un poeta si ritrova contro tutta la sua famiglia, che deciderà di staccarsi da lui. Costretto ad allontanarsi troverà riparo in un gruppo di artisti dell’avanguardia cilena dove potrà finalmente continuare a coltivare il suo sogno.

Poesia senza fine: l’inizio del genio di Alejandro Jodorowsky

Alejandro Jodorowsky è uno scrittore, fumettista, saggista, drammaturgo, poeta e regista sia teatrale che cinematografico.

Tra i film più conosciuti del maestro cileno ci sono i capolavori come “El Topo” del 1971, scritto, diretto e interpretato da lui stesso, dove ha curato personalmente anche la scenografia, i costumi e la colonna sonora. È un film totalmente girato in Messico di genere Western, il film è passato alla storia per la sua caratterizzazione delle vicende e dall’impiego di strani personaggi come attori mutilati e nani, il tutto condito da dosi massicce di simboli cristiani e la filosofia orientale.

“La montagna sacra” è l’altro capolavoro firmato dal regista cileno, anche qui nelle vesti di attore, compositore, scenografo e costumista oltre che sceneggiatore e direttore. Il film è un viaggio per raggiungere questa montagna sacra dove è situato il segreto dell’immortalità protetto dai nove saggi.

“Poesia senza fine” è l’opera autobiografica di Alejandro Jodorowsky, dove tramite le sue vicende personali fatte erotismo e di violenza, vuole raccontare anche il periodo tumultuoso che si trovava in Cile in quel periodo.

In “Poesia senza fine” ad interpretare un giovane Alejandro Jodorowsky, sarà suo figlio Adan Jodorowsky, che aveva già lavorato con il padre nel film “Santa sangre – Sangue santo”. Brontis Jodorowsky l’altro figlio del regista interpreta invece Jamie, che sarebbe il padre del regista. Per il ruolo di Stella Diaz, la poetessa amante di Alejandrito, è stata scelta l’attrice Pamela Flores.

“Poesia senza fine” è stato presentato per la prima volta sugli schermi in concorso al Festival di Cannes nel 2016, in concorso nella sezione Quinzaine des Réalisateurs.