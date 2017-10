Regia: Trish Sie

Cast: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Anna Camp, Alexis Knapp, Hana Mae Lee, Ester Dean, Chrissie Fit, Kelley Jakle, Shelley Regner, John Michael Higgins, Elizabeth Banks, Ruby Rose, John Lithgow, Matt Lanter

Genere: Commedia, colore

Durata: N/d

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 14 giugno 2018

A sei anni dall'esordio cinematografico con il primo capitolo, Anna Kendrick e Rebel Wilson tornano assieme al resto dell'amatissimo cast in "Pitch Perfect 3", episodio conclusivo della commedia made in USA diretta da Trish Sie. Nel nuovo appuntamento con il blockbuster musicale, seguiremo ancora una volta Beca e il gruppo delle "Barden Bella's" alle prese con un grande sogno canoro, divertimento e scontri all'ultima nota.

La saga, che nel 2015 con il secondo film aveva raggiunto il maggior numero d'incassi di tutti i tempi per una pellicola musicale; sarà prodotto da Paul Brooks, rappresentante della Gold Circle Entertainment e da Max Handelman e Elizabeth Banks di Brownstone Productions.

Pitch Perfect 3: Le Bella's fanno i conti con la loro ultima sfida canora

Se nel primo lungometraggio avevamo visto le protagoniste Ciccia, Amy, Beca e Chloe darsi da fare tra i banchi di scuola, questa volta, in "Pitch Perfect 3", le ragazze saranno alle prese con la vita al di fuori del contesto scolastico. Terminato il college, le amiche si sono dovute dividere per intraprendere ognuna la propria strada nel mondo del lavoro, ma non avevano idea che tutto sarebbe stato così difficile e deludente; così decidono di approfittare della grande occasione di una competizione canora in Europa per rincontrarsi e dare prova delle loro abilità per l'ultima volta.

Non mancheranno situazioni rocambolesche, grandi risate e il celeberrimo duo formato da Elizabeth Banks e John Higgins, i due giornalisti sempre pronti a metterle in difficoltà. Riusciranno le ragazze a farci sognare per l'ultima volta, usando il proprio talento e le incredibili personalità che le caratterizzano?