Pitch Perfect 3 – Recensione: la sceneggiatura cambia rotta

Dopo aver visto le pellicole che precedono “Pitch Perfect 3”, accomodandosi davanti allo schermo ci si aspetta l’ennesima spiacevole sorpresa che i produttori del film hanno preparato per le Barden Bella’s. Ma cosa potevano inventarsi dopo averci fatto vedere le ragazze nelle situazioni più imbarazzanti e più spiacevoli possibile, durante i due capitoli precedenti? La sceneggiatrice Kay Cannon ha deciso di cambiare rotta, sostituendo le solite sventure con uno scenario intrigante e insolito per le ragazze ambientando il film in uno stile avventuriero alla James Bond o meglio ancora, imitando le Charlie's Angels.

"Pitch Perfect 3" è incentrato sulla vita delle ragazze del gruppo musicale Barden Bella’s, dopo il loro ingresso nella vita adulta piena di responsabilità. Ben presto, però, le protagoniste si ritrovano deluse dal mondo di lavoro e sperano di riunirsi ancora una volta per cantare e rivivere gli attimi di spensieratezza che hanno conosciuto durante gli anni del college. Per fortuna l’occasione non manca e le Barden Bella’s partono per una nuova avventura, che le porterà in giro per l’Europa a combattere con altri gruppi musicali.

Pitch Perfect 3: il mondo militare – un esotico scenario

A fare da sfondo e da supporto a queste avventure è l’esercito americano che ospita le esibizioni delle ragazze e dei loro concorrenti. La regista Trish Sie, però, decide di soffermare l’attenzione non sulle motivazioni che portano i militari in Europa, ma sul fatto che, a volte, anche loro hanno bisogno di un po’ di svago, garantendo così un’ottimo e un po’ esotico scenario per il suo film.

Ma la perla di "Pitch Perfect 3" è l’apparizione di John Lithgow, che veste i panni di Fergus, un padre apparentemente premuroso, ma che in realtà si rivela essere una grandissima delusione per la figlia Amy, interpretata da Rebel Wilson.

Le grandi risate arrivano alla fine del film, quando le Barden Bella’s vengono prese in ostaggio dal personaggio si Lithgow, a cui in soccorso arriva la loro fedele compagna Amy, che svela agli spettatori una serie di talenti nascosti che le permettono di salvare le sue amiche, chiudendo così il terzo e ultimo capitolo di “Pitch Perfect” con la vittoria dell’amicizia.

Marina Kozak