Pirati dei Caraibi 5: lo spot al Super Bowl

“Pirati dei Caraibi 5: La vendetta di Salazar” sarà nelle sale italiane il 24 maggio 2017. Ieri sera, durante la cinquantunesima edizione del Super Bowl, la Disney ha trasmesso lo spot con scene inedite del quinto episodio della saga di “Pirati dei Caraibi”.

Pirati dei Caraibi 5: l’episodio presto al cinema

“Pirati dei Caraibi 5: La vendetta di Salazar”: è questo il titolo del nuovo episodio, che vede Johnny Depp ancora una volta nei panni dello spavaldo corsaro Jack Sparrow.

Dopo quasi 14 anni (era il lontano 2003) dal primo capitolo della saga (“Pirati dei Caraibi: la maledizione della luna”) e 6 anni dall’ultimo (“Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare”), Johnny Depp ritorna ad interpretare l’ambiguo e iconico pirata.

Vedremo un Jack Sparrow alla ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, che è l’ultima speranza a cui aggrapparsi per poter sfuggire a dei marinai fantasma, capeggiati dal Capitano Salazar (Javier Bardem) che vogliono uccidere Jack.

Da solo, però, non potrà farcela perciò creerà un’alleanza con l’astronoma Carina Smyth (Kaya Scodelario) e un giovane marinaio, Henry (Benton Thwaites). Al timone del Gabbiano Morente, la sua misera nave ci sarà proprio lui, Capitan Jack Sparrow, per confrontarsi con il nemico più pericoloso mai incontrato.

‘Pirati dei Caraibi: la Vendetta di Salazar’: la produzione

Il quinto episodio della saga firmata Disney è diretto da Espen Sandberg e Joachim Rønning (Kon-Tiki) ed è stato girato tutto in Australia: in parte ai Village Roadshow Studios, e in parte a Queensland.

Nel cast vedremo oltre il magnifico e insostituibile Johnny Depp, anche Javier Bardem, Kaya Scodelario, Brenton Thwaites, Golshifteh Farahani, insieme a Geoffrey Rush (Barbossa), Kevin R. McNally (Joshamee Gibbs), Stephen Graham (Scrum) e Orlando Bloom (Will Turner).

La firma della colonna sonora sarà quella di Geoff Zanelli.

Ecco lo spot del Super Bowl

06/02/2017

Roberta Perillo