Pirati dei Caraibi 5 – La vendetta di Salazar

"Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar" - Recensione: un inaspettato ritorno alla ribalta

Sembra proprio che i produttori non vogliano mollare il franchise di "Pirati dei Caraibi" finchè non si sarà completamente prosciugato, intenti a trarne il maggior profitto possibile; una scelta, questa, che ha fatto soffrire molti fan della saga con la realizzazione del quarto capitolo, "Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare", che neanche due attori come Penelope Cruz e Ian McShane sono riusciti a risollevare dal fango di una sceneggiatura scadente.

Con "Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar", dunque, si temeva il peggio: e invece stavolta i fan possono tirare un sospiro di sollievo, perché la rotta è stata corretta e siamo nuovamente sulla scia del successo. Gli ingredienti sono gli stessi della prima trilogia, magari un po' vecchiotti ma non ancora scaduti, e si amalgamano in un'avventura lunga due ore e mezza che volano, senza tempi morti nè trame superflue.

Un po' prevedibile, ma la capacità di stupire con svolte inaspettate non è mai stata uno dei punti forti della saga, che preferisce puntare tutto su Capitan Jack Sparrow e le improbabili e surreali situazioni in cui si trova catapultato.

Sembra infatti che tutti, nei sette mari, ce l'abbiano con lui per qualche motivo; tutti lo cercano, tutti lo vogliono morto, e lui è sempre pronto a sgusciare dalla loro presa come un'anguilla. Il bramoso di vendetta di turno è stavolta lo spagnolo Salazar, cacciatore di pirati prigioniero di una maledizione - come tradizione vuole - e interpretato da un ottimo Javier Bardem. Dove Barbossa era carismatico nella sua crudeltà, Davy Jones tristemente perseguitato dai suoi errori e Barbanera spietato e senza cuore, Salazar è languidamente compiaciuto, ma qualcosa li accomuna tutti, a questi grandi nemici del mare: la disperazione. Ed è proprio questo a renderli interessanti, e umani nonostante i vari livelli di putrefazione o mostruose appendici. La ricerca di vendetta è infatti accompagnata da una profonda disperazione che gli impone di non fermarsi di fronte a nulla e non guardare in faccia nessuno, e Salazar si colloca perfettamente in questo pantheon di "cattivi", alla ricerca dell'unico uomo che può liberarlo dalla non-morte. Suona familiare?

"Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar": a volte ritornano

Tornano dunque i morti che camminano (e uccidono), torna la Marina incapace e sempre un passo indietro, torna Barbossa (anche se l'abbiamo visto in vesti decisamente migliori) e tornano Will Turner ed Elizabeth Swan in un cameo pieno di promesse (strano solo che in vent'anni lei non sia invecchiata neanche un po'). New entry, invece, i giovani Henry Turner (Brenton Thwaites) e Carina Smyth (Kaya Scodelario), che si dimostrano accettabili successori della storica coppia Will-Elizabeth.

È inoltre degno di una menzione d'onore il flashback che mostra le origini di Capitan Jack Sparrow così come lo conosciamo, forse il momento di maggiore pathos di tutto il film.

Tra duelli, fughe rocambolesche, misteri da svelare, tempi che stringono e nuove amicizie, "Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar" scorre senza intoppi e trascina tra azione e risate, proprio come ai 'vecchi tempi'. Certo è il quinto film di una saga e si sente, ma non quanto si potrebbe; alla fine dei conti, se si è disposti a perdonare un po' di trucchi già visti e le strizzatine d'occhio classiche della saga, è una visione assolutamente piacevole e un ottimo intrattenimento.

