Regia: Enzo D'Alò

Cast: Giancarlo Giannini, Francesco Pannofino

Genere: Animazione

Durata: 81 minuti

Produzione: Italia, Francia, Lussemburgo, 2017

Distribuzione: Bolero Film

Data di uscita: 16 novembre 2017

I tre protagonisti della storia sono, Pipì un orsetto lavatore, Pupù un uccellino paffutello e Rosmarina una coniglietta. Si ritrovano impiegati a scoprire chi ha commesso un furto ai danni di Mapà, qualcuno ha rubato le note dalla partitura per il Grande Concerto di Ferragosto da lui composta. Nessuno dei tre a qualche indizio su dove cominciare a cercare ma sanno una cosa: le note sono intelligenti e sono attirate dalla musica. L’idea dei tre è mettere in scena uno spettacolo, utilizzando tre opere (“L’Italiana in Algeri” di Gioachino Rossini, “Don Chisciotte” di Miguel de Cervantes e “Lo Schiaccianoci” di Čajkovskij) con l’aiuto degli animali del bosco, con la speranza che le note sentino la musica e ricompaiano davanti a loro svelando il mistero.

Pipì, Pupù, Rosmarina in Il mistero delle note rapite: alla scoperta del mistero

“Pipì, Pupù, Rosmarina in Il mistero delle note rapite” è un film per bambini dai 4 agli 8 anni, è basato sulla serie in onda su Rai YoYo sceneggiata da Vincenzo Cerami.

Il film è diretto da Enzo d’Alò, uno dei più grandi registi di lungometraggi d’animazione del nostro paese, già autore di pellicole come, “La gabbianella e il gatto” del 1998 vincitore di un Nastro D’Argento, “Momo alla conquista del tempo” del 2001 e “Pinocchio” del 2012.

A dar voce ai protagonisti della storia ci sono personaggi celebri nel mondo del doppiaggio e non solo come, Giancarlo Giannini (è la voce di Al pacino e Jack Nicholson) e Francesco Pannofino(tra i tanti personaggi che doppia o ha doppiato ci sono George Clooney e Denzel Washington).

Le musiche sono di Daniele di Gregorio.

“Pipì Pupù Rosmarina e il Mistero delle Note Rapite” prima di arrivare in sala il film sarà presentato al Festival del Cinema di Roma e al Lucca Comics.