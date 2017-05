Pinocchio : Sam Mendes dirigerà il live action della Disney

Il famoso cartoon Disney del 1940 sta per tornare al cinema in una versione live action diretta dal regista di “American Beaty”, Sam Mendes.

Pinocchio: la Disney sta lavorando alla trasposizione cinematografica

Era il 1940 quando la storia di “Pinocchio” sbarcò al cinema. La storia del bambino di legno che voleva diventare umano emozionò grandi e piccini, guadagnandosi due premi Oscar.

Tratto da un’opera di Carlo Collodi del 1883, “Pinocchio” sta per tornare al cinema in una versione live action che sarà diretta da Sam Mendes, regista premio Oscar per “Americano Beauty” e dei recenti 007: “Skyfall” e “Spectre”. Dopo aver presieduto la giuria ufficiale della 73ª Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, il regista è impegnato nella direzione dello spettacolo teatrale “The Ferryman”, nei teatri londinesi. “Pinocchio”, perciò, potrebbe significare il suo ritorno al cinema.

Un progetto che si preannuncia interessante, dato anche il coinvolgimento dell’attore austriaco Christoph Waltz, che pare abbia scritto una prima versione del progetto ed è interessato ad assumere anche le vesti di produttore.

La Disney, però, non sarebbe la prima ad interessarsi alla storia di “Pinocchio”. Anche il regista italiano Matteo Garrone ha in cantiera una trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo per bambini, con Toni Servillo nei panni di Geppetto.

Si parlava di un live action anche nel 2016 per la regia di Ron Howard e con Robert Downey Jr protagonista.

Pinocchio: tra i prossimi live action più attesi

“Pinocchio ” si aggiunge alla filiera cinematografica dei live action promossa negli ultimi anni dalla casa di topolino.

Un genere che è partito con “Alice in Wonderland” nel 2010 ed proseguito con altrettanti successi: “Cinderella” , “Il libro della giungla” e con il recente “La Bella e la Bestia”.

Tra i prossimi progetti live – action in via di sviluppo figurano : “Il re leone” (regia di Jon Favreau), “Dumb0” (Tim Burton) e “Aladdin” (Guy Ritchie).

Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.

Silvia D’Ambrosio

23/05/2017