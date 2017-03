Regia: Adriano Cutraro, Federico Greco, Mirko Melchiorre

Genere: Documentario, Colore

Durata: 74 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Fil Rouge Media

Data di uscita: 30 Marzo 2017

"PIIGS - Ovvero come imparai a preoccuparmi e a combattere l'Austerity" è un documentario capace di trasportare il pubblico all'interno di un viaggio nella tragica crisi economica europea, che ha portato a una povertà dilagante. Il film si presenta come un grande atto d'accusa: i tre registi vogliono convincere l'opinione pubblica, a volte troppo superficiale e indifferente, che la grave situazione finanziaria che domina, ormai, il nostro continente non sia frutto dell'inadeguatezza dei Paesi in difficoltà, come molti vogliono far credere.

L'origine della crisi dei debiti europei, che ha portato alla disperazione molte persone, non è un fatto soprannaturale ma risiede nelle radici stesse dell'Euro: tutto deriva da una finanza dissennata e dalle politiche d'austerità messe in campo, in questi anni, dai potenti che dominano il mondo. Ma "PIIGS" è anche una storia di lotta umana e civile: il film intreccia le spiegazioni sulle diverse dinamiche che hanno portato all'insostenibile realtà contemporanea con una storia che dimostra, in maniera tangibile, le conseguenze delle politiche di rigore.

Il film, infatti, racconta anche le vicende della Cooperativa sociale "Il Pungiglione" di Monterotondo, che si occupa di assistenza ai più svantaggiati e ai disabili. I tagli alla spesa sociale rischiano di far chiudere questa associazione, facendo rimanere senza un lavoro 100 dipendenti e negando, così, un aiuto concreto a 150 ragazzi disabili.

PIIGS - Ovvero come imparai a preoccuparmi e a combattere l'Austerity: i maiali siamo veramente noi?

Il titolo del documentario è un acronimo ed è indicativo per introdurre lo spinoso argomento che si è scelto di trattare: 'PIIGS' è una sigla dispregiativa che indica quei paesi dell'Unione Europea (Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna) caratterizzati dal cattivo stato delle proprie economie. E' facile notare come 'PIIGS' richiami il termine inglese 'pigs' cioè maiali: la Troika (cioè Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo monetario internazionale) sostiene che queste nazioni la crisi se la siano cercata, non essendo in grado di gestire le proprie risorse finanziarie.

Ma quello che vogliono dimostrare i tre filmaker (Adriano Cutraro, Federico Greco e Mirko Melchiorre) è che i 'maiali' non siamo veramente noi: l'Italia, come altri Stati, sta pagando un prezzo troppo alto per le colpe degli altri e l'Unione Europea dovrebbe prendersi le proprie responsabilità per continuare, da troppo tempo, a distruggere le varie economie nazionali. Il documentario indipendente nasce da 5 anni di ricerche e da 2 di riprese e tra i protagonisti che fanno sentire la propria voce all'interno di questa importante questione troviamo alcuni fra i più grandi intellettuali ed economi d'Europa, che hanno fornito il loro contribuito gratuitamente: Noam Chomsky, Yanis Varoufakis, Federico Rampini, Warren Mosler, Paul De Grauwe, Erri De Luca, Stefano Fassina, Paolo Barnard, Stephanie Kelton e molti altri.

"PIIGS" è una condanna a una politica che non funziona, che ha prodotto i danni dell’Europa che oggi vediamo e che hanno creato anche non pochi populismi; il tutto si colloca a metà strada tra "Inside Job" (documentario del 2010 sulla crisi finanziaria USA) e le storie proletarie raccontate da Ken Loach.