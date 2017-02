Titolo originale: Fantompojken

Regia: Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol

Cast: Edouard Baer, Jean-Pierre Marielle, Audrey Tautou, Jackie Berroyer, Alex Robini

Genere: Animazione, Colore

Durata: 84 minuti

Produzione: Belgio, Francia, 2015

Distribuzione: P.F.A. Films

Data di uscita: 9 Marzo 2017

Leo è un giovane ragazzo di 11 anni e vive a New York City. È ricoverato a causa di una grave forma di leucemia, ma ha un potere straordinario: sa dividersi dal suo corpo e librarsi in aria in una forma non tangibile, invisibile e impalpabile, mentre fisicamente rimane addormentato, come un fantasma. In questa forma, Leo può andare ovunque e anche attraversare i muri.

Nel frattempo il poliziotto Alex è ricoverato nello stesso ospedale di Leo, dopo essersi rotto una gamba. L'uomo inseguiva un criminale "l'uomo con la faccia rotta", che è intenzionato a prendere il controllo della città entro 24 ore tramite un virus informatico. Leo diventerà il suo braccio destro e insieme ad Alex uniranno le loro forze per salvare la città, entro un giorno.

Phantom Boy: tra thriller e fumetti di Stan Lee

"Phantom Boy" è il secondo film co-diretto da Alain Gagnol e Jean-Loup Felicioli , che avevano lavorato insieme già ad "Un gatto a Parigi" nel 2010, una pellicola d'animazione influenzato dai film noir ambientati a Parigi. Per "Phantom Boy", invece, i due registi scelgono di mescolare altri due generi: il thriller e la fantasia; in pratica, un thriller anche per i bambini.

I due registi traggono la loro ispirazione dalle storie di supereroi degli USA, infatti il personaggio di Leo, alias Phantom Boy , è ispirato ai fumetti disegnati da Stan Lee per la Marvel Comics nel 1960 (Stan Lee è meglio conosciuto per aver inventato Spider uomo , spider-man e Hulk , che può trasformarsi in una pelle verde gigante e una forza sovrumana). I due hanno da sempre apprezzato il suo lavoro, proprio perché Lee ha sempre creato supereroi molto vicini al mondo reale (Spider Man o Hulk sono persone comune che in seguito ad incidenti sviluppano poteri sovrannaturali); proprio per questo il soprannome di Leo è Phantom Boy , un'allusione ai nomi usati spesso dai supereroi americani.

Altro elemento fumettistico è legato ai villain, che hanno spesso segni distintivi molto forti, in questo caso un viso sfregiato (in linea proprio con i comics di Lee). La componente thirller del film è data da alcune componenti tipiche di questo genere, come i classici personaggi in cappello e impermeabile, che indagano e sono aiutati dalle fughe di notizie che giungono alla polizia.