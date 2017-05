Da molto tempo, ormai, il grande cinema ha aperto le porte ad attori di bassa statura, soprattutto grazie a pellicole fantastiche, bisognose di piccoli interpreti. Peter Dinklage deve la sua fama alla serie TV fantasy di successo “Game of Thrones”.

Peter Dinklage: un attore sempre all’altezza

(Morristown, 11 giugno 1969)

Cresciuto e nato a Morristown (New Jersey), l’11Giugno del 1969, Peter Dinklage ha sempre avuto la passione per la recitazione nel sangue e per lo spettacolo in genere; sin da ragazzo si diletta infatti a mettere in scena spettacoli con le marionette.

Nel 1991 si laurea in recitazione al Bennington College, dopodiché studia alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra. Riesce ad acquisire maggiore sicurezza nelle proprie capacità recitative solamente dopo aver cavalcato il palcoscenico al Royal College of Music and Drama di Cardiff, dove prende parte alla messa in scena di “The Killing Act” e “Riccardo III”.

Il suo debutto cinematografico risale al 1995 con “Si gira a Manhattan” di Tom DiCillo. Nel 2005 affianca l’attrice statunitense Carla Gugino nella serie televisiva Sci-Fi Threshold, sfortunatamente cancellata solo dopo un anno per via degli ascolti bassi.

Peter Dinklage, inizia a far conoscere il suo nome al pubblico italiano, quando, nel 2006, fa la sua comparsa in sette episodi della serie TV “Nip/Tuck”. Segue l’interpretazione di Trumpkin, nel secondo capitolo del film “Le Cronache di Narnia”, che concede all’attore maggiore notorietà.

L’apice del successo lo raggiunge nel 2009, quando gli viene assegnato il ruolo di Tyrion Lannister in “Game of Thrones”, per cui vince un Golden Globe come Miglior Attore non Protagonista in una Serie TV Drammatica.

La sua carriera nei Blockbusters continua con l’interpretazione di Bolivar Trask, nel franchise targato Fox, “X-men – Giorni di un futuro passato”, dove collabora con volti noti come Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender e James McAvoy.

In scena a teatro con Peter Dinklage

Negli anni Novanta, come studente al Bennington College, appare in numerose produzioni. Laureatosi continua la sua carriera da attore trasferendosi a New York, dove dà vita a un gruppo teatrale che, purtroppo, si rivela un flop. Questo spinge Peter Dinklage a mettere tutto se stesso nelle produzioni off-Broadway.

Nel 2004 prende parte all’opera teatrale di Shakespeare “Riccardo III” e l’anno successivo, insieme a Meryl Streep e Hope Davis, appare nella produzione londinese di Charlie Kaufman, “Theater of the New Year”.

Peter Dinklage: Tyrion Lannister sul ‘Trono dei Troni’

Il lavoro più significativo di Peter Dinklage è senza ombra di dubbio nella serie TV targata HBO, “Game of Thrones”.

La serie è basata sui romanzi di George R.R. Martin, “Le cronache del ghiaccio e del fuoco”, ambientato in una terra divisa a metà tra competizioni delle varie casate e la riscossa al potere.

Il Tyrion Lannister di Dinklage, si può definire un ‘cattivo-bravo ragazzo’, ruolo che gli permette di vincere un Emmy Awards nel 2011 e un Golden Globe nel 2012.

“Bisogna mettere in discussione ogni aspettativa e ogni idea su ciò che potrebbe accadere. Ciò crea una dipendenza totale dallo show. Non si sa mai cosa si può trovare dietro l’angolo.”: così l’attore descrive la serie e chi segue le vicende ambientate nel continente di Westeros, non può fare a meno di essere d’accordo.

Alessio Camperlingo