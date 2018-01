Regia: Graziano Diana, Giancarlo De Cataldo

Cast: Sandro Pertini, Ricky Tognazzi, Massimo Poggio, Giorgio Napolitano, Eugenio Scalfari

Genere: Documentario, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distrubuzione: Altre Storie

Data di uscita: 15 marzo 2018

"Pertini - Il combattente" ricostruisce la vita del Presidente più amato dagli Italiani, Sandro Pertini. Tra filmati e interviste effettuate dallo stesso Giancarlo De Cataldo, si offre allo spettatore un ritratto alquanto molteplice e variegato di uno dei simboli del Novecento italiano.

"Pertini - Il combattente": ritratto di un'icona

Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo danno vita al ritratto e ad un film biografico dedicato a Sandro Pertini e basato sul romanzo "Il combattente", dello stesso De Cataldo (autore anche dei celebri "Romanzo criminale" e "Suburra"). Ciò che viene offerto alla spettatore non è solo la ricostruzione della vita politica ultima di Pertini e degli ultimi anni che lo videro porsi al centro della popolarità degli elettori italiani. Al contrario, la pellicola intende muoversi partendo da un Pertini giovane soldato nella Prima guerra mondiale, passando attraverso gli anni del Ventennio fascista e gli anni della Resistenza, fino alla Presidenza della Repubblica (dal 1978 al 1985).

Il documentario "Pertini - Il combattente" è, inoltre, colmo di testimonianze e interviste a volti noti. Alcuni appartenenti al mondo della politica e altri a quello dello spettacolo e dello sport. Renderanno omaggio, tra i vari volti, anche Giorgio Napolitano, Eugenio Scalfari, Domenico De Masi, Gad Lerner e Emma Bonino insieme a Antonello Venditti, Dino Zoff e Ricky Tognazzi.

La pellicola intende riportare alla memoria, tra le altre cose, alcuni tra i filmati pubblici più famosi, arricchendo la narrazione tramite racconti di aneddoti di colleghi e amici più cari. Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo rendono omaggio al Presidente più amato degli italiani, da loro stessi definito come "un'icona 'pop'", la cui memoria deve essere preservata. "Pertini - Il combattente" è una celebrazione intensa e profonda di un uomo il cui messaggio appare necessario ed estremamente attuale. "Oggi ci vogliono due qualità, l'onestà e il coraggio", come sostiene Pertini in un filmato.