Regia: Olivier Assayas

Cast: Kristen Stewart, Lars Eidinger, Anders Danielsen Lie, Nora von Waldstätten, Sigrid Bouaziz

Genere: Drammatico, Thriller, Colore

Durata: 105 minuti

Produzione: Francia, 2016

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 13 Aprile 2017

La giovane americana Maureen si è trasferita a Parigi, dove lavora come personal shopper per la star Kyra, ovvero le offre consulenza scegliendo gli abiti più adatti alla sua fisicità. Un lavoro da sogno per una donna, dato che è come vestire una Barbie gigante; ma la sua quiete verrà disturbata dalla tragica morte del gemello Lewis, malato, come lei, di una disfunzione cardiaca congenita. La scomparsa del fratello fa sì che lei sviluppi una strana abilità: improvvisamente riesce a comunicare con le anime dei morti. La capacità da medium potrebbe permetterle di avere un contatto col fratello, ma la presenza che riesce a intercettare, che la perseguita nella sua casa e le manda sms non sembra essere quella di Lewis.

Perosnal Shopper: quando il paranormale incontra la drammaticità

"Personal Shopper" mostra come l'uomo ha bisogno di credere nell'aldilà per dare un senso alla stessa morte. Un seguito di vita porta a sperare nell'incontro post mortem della persona che abbiamo perso in vita, in questo modo la sofferenza viene giustificata e limitata. Saremmo disposti a tutto pur di credere di poter avere ancora un minimo contatto la persona persa, ma spesso ci convinciamo di cose che in realtà non potremmo mai avere. Nel film Maureen cerca di dare il suo ultimo saluto al fratello, ma il desiderio di parlare con la sua anima supera l'incoscienza di avventurarsi in quel limbo tra la vita e la morte, abitato dagli spiriti dei defunti. La brama di contattare Lewis lascia presto il posto al terrore, l'anima che le si è avvicinata non sembra avere intenzioni benevole.

Assayas mescola più generi, la drammaticità causata da una perdita, l'horror del ghost movie e il thriller dei messaggi e delle ombre nascoste. Una sorte di sintesi delle sue pellicole precedenti, che non è possibile definire con un'unica parola; "Personal Shopper" non è definibile in un unico genere, ma è sicuramente terrificante e drammaticamente emozionante.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes il 17 maggio 2016, dove ha gareggiato per la Palma d'Oro e ha ricevuto recensioni generalmente positive da critici cinematografici. È stata apprezzata soprattutto la performance di Kristen Stewart, che ha vinto infatti un premio per l'interpretazione al Oaxaca FilmFest.