Regia: Suranga Deshapriya Katugampala

Cast: Kaushalya Fernando, Julian Wejesekara, Nella Pozzerle

Genere: Documentario, Colore

Durata: 74 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Gina Films

Data di uscita: 30 Marzo 2017

Lì Sunita è una donna cingalese che lavora come badante per mantenere un figlio adolescente che preferisce rinchiudersi nel proprio mondo piuttosto che intavolare una conversazione con lei.

Una relazione conflittuale in cui regna il silenzio ed un'incomunicabilità segnata da profonde differenze sociali e culturali.

E' la storia di un figlio che cerca di integrarsi e trovare il proprio posto nella società italiana e di una madre che fatica a rimanere a galla e vivere in un Paese al quale non vuole appartenere.

"Per un figlio": tra integrazione culturale e diritto di cittadinanza

Presentato alla 52ª Mostra Internazionale del Nuovo Cinema Di Pesaro dove ha ottenuto la menzione speciale della giuria, "Per un figlio" è ul film di Suraga Deshapriya Katugampala, giovane regista nato nello Sri Lanka e che vive in Italia da moltissimi anni.

Katugampala ha recentemente partecipato alla Manifestazione nazionale sul diritto di cittadinanza di Roma, organizzata da “L’Italia sono anch’io” e “Italiani senza cittadinanza”.

In tale occasione, il regista ha affermato:

"‘Per un figlio’ parla di una generazione di giovani che vivono il conflitto dell’appartenenza, di un legame complesso con i genitori. Si tratta di un film completamente italiano. Non riconoscerci, non riconoscere le nostre opere artistiche e l’italianità di noi italiani è come vivere fuori dalla contemporaneità".

Il film è stato girato a Verona, luogo in cui il regista è cresciuto e vive tutt'ora. Il ruolo della protagonista è stato affidato a Kaushalya Fernando, attrice particolarmente talentuosa originaria dello Sri Lanka; Julian Wijesekara, alla sua prima prova d'attore, interpreta invece il figlio della donna.

Nel Novembre 2016 il film è stato presentato al Tallinn Black Nights Film Festival in Estonia.

Scritto dal regista Suranga D. Katugampala e da Aravinda Wanninayaka, "Per un figlio" è stato prodotto e distribuito da Gina Films di Antonio Augugliaro, che a tal proposito sostiene:

"Con Suranga vogliamo raccontare che l’Italia è anche questo, un Paese con tante risorse e con sguardi provenienti da tutto il mondo che dobbiamo saper valorizzare perché è solo attraversandoli che possiamo capire meglio la contemporaneità".