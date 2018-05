Regia: Riccardo Camilli

Cast: Riccardo Camilli, Claudio Camilli, Tania Angelosanto, Angela Ciaburri, Angelo Orlando

Genere: Commedia

Durata: 113 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Distribuzione Indipendente

Data di uscita: 12 Luglio 2018

"Peggio per me" è un film indipendente scritto, diretto e interpretato da Riccardo Camilli, presentato in anteprima nazionale al Taormina Film Festival nel 2017. È una commedia che riflette sull'esistenza e sull'importanza di non smarrire mai la propria voce interiore e la radiosità dell'infanzia.

Peggio per me: la storia di un'amicizia

"Peggio per me" è ambientato a Roma negli anni '80, dove Francesco e Carlo, due compagni di classe, si divertono a mixare dei mangianastri creando esilaranti remix di televendite e pellicole per adulti. Quando la madre di uno dei due li scopre, si arrabbia e li fa allontanare aspramente.

Dopo trent'anni, i due sono ormai cresciuti: Francesco è un quarantaduenne che ha provato a costruirsi una vita serena, ma tutto crolla quando la moglie lo lascia, costringendolo a tornare a vivere dalla madre; la figlia di 12 anni, lo disprezza, considerandolo immaturo e un fallito, per di più perde il posto di lavoro come insegnante di sostegno. Carlo, vive segregato in casa con sua madre, a cui porta rancore da anni, ed è depresso da tanto tempo.

Francesco si sente un perdente, la sua vita è andata in pezzi e sente di non contare più niente per nessuno, così mentre si trova in auto, ascoltando una delle cassette che aveva creato molti anni prima con Carlo, decide di farla finita. Spinto da un periodo di avvilimento totale, si ferma su un ponte, proprio mentre sta per compiere l'estremo gesto, sente la voce di un bambino che lo blocca appena in tempo. Impaurito Francesco torna in macchina, ma lì non c'è nessuno.

"Peggio per me" mette in scena la storia di un'amicizia che di fronte alle difficoltà della vita, porterà Francesco e Carlo ad andare avanti guardando il futuro con gli occhi di un bambino.