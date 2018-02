Paul Walker: in arrivo il documentario per Paramount

Paramount Network , Network Entertainment e Derik Murray, produttore di “Io Sono Heath Ledger” (2017) lavoreranno insieme per un documentario sulla vita e sulla morte, prematura, del noto Paul Walker.

Paul Walker: una vita impressa sulla pellicola

Adrian Buitenhuis, che nel 2017 ha diretto “Io Sono Heath Ledger” è pronto a tornare con un nuovo lavoro, un film documentario su Paul Walker annunciato Martedì 27 febbraio.

Il produttore ci fa sapere che “Io Sono Paul Walker” sarà un mix di interviste, tra quelle degli ex colleghi dell’attore e dei suoi cari amici. Il progetto ripercorrerà tutta la carriera del Brian O’Conner di “Fast & Furious” e fra le tante cose, metterà in luce anche le molteplici passioni di Walker. Tra le quali quella per l’oceano e la vita marina e i suoi lavori per la ricostruzione di Haitii dopo il devastante terremoto.

Paul Walker: Brian O’Conner nella “Fast saga”

Ricordiamo che Paul Walker è morto nel 2013 in un incidente stradale con la sua Porsche, all’età di 40 anni. Il noto attore era in macchina con il suo socio Roger Rodas, dopo aver perso il controllo dell’auto e aver urtato violentemente contro tre alberi, il veicolo ha preso fuoco. Il triste avvenimento è avvenuto a Santa Clarita in California. Walker divenuto famoso soprattutto per il ruolo di Brian al fianco di Vin Diesel (Dominic Toretto) e di Dwayne Johnson (Luke Hobbs) nella saga cinematografica “Fast & Furious”.

Il documentario sarà l’ultimo prodotto di Network Entertainment. Altre news come il cast verranno annunciate nei prossimi mesi. Non ci resta che rivedere i sette film della saga “Fast & Furious”.

Derik Murray prima di Ledger (2017) si occupò di personaggi come John F. Kennedy Jr. nel 2016, Muhammad Ali e Bruce Lee nel 2012. Il suo ultimo lavoro, il tanto atteso “Io sono Martin Luther King Jr.” debutterà sulla Paramount Network il 2 Aprile.

Matteo Farinaccia

28/02/2018