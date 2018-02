Da Disc Josckey per Bar Mitzvah a star delle commedie irriverenti. Paul Rudd è oggi uno dei volti più conosciuti e sopratutto ricercati della commedia americana.

Paul Rudd: il volto della commedia americana

(Passaic, 6 aprile 1969)

Paul Stephen Rudd nasce nel 1969 a Passaic (New Jersey) , da Michael Rudd, storica guida turistica ed ex vice presidente della Trans World Airlines, e da Gloria Irene, responsabile vendite per la KCMO-TV stazione televisiva di Kansas City (Missouri). Entrambi i genitori, cugini di secondo grado, sono di religione ebraica, discendenti di immigranti ebrei trasferiti in Gran Bretagna da Russia, Bielorussia e Polonia. Il cognome originale del padre era Rudnitsky, che fu cambiato in Rudd dal nonno. Crescendo il giovane Paul ha sviluppato una passione per i fumetti inglesi che suo zio gli inviava dall'Inghilterra.

All'età di dieci anni si trasferì insieme a tutta la famiglia nel Kansas, a Lenexa e a causa del lavoro del padre ha vissuto per tre anni a Anaheim, California. Ha frequentato la Brosdmoor Junior High school e si è diplomato nel 1987 alla Shawnee Mission West High School. Ha frequentato l'Università del Kansas e ha studiato all'American Academy of Dramatic Arts/West di Los Angeles. Inoltre ha studiato per tre mesi alla British American Drama Academy di Oxford, in Inghilterra. Mentre frequentava la scuola di recitazione lavorava come disc jockey per Bar Mitzvah.

L'esordio ad Hollywwod con "Ragazze a Beverly Hills"

Paul Rudd ha debuttato come attore nel 1992 con il dramma televisivi "Sisters", dove ha interpretato Kirby Quimby Philby. Nel 1994 è apparso in sei episodi di "Wild Oats". Nel 1995 Rudd lascerà il cast di "Sisters" per recitare nel film comico "Ragazze a Beverly Hills" insieme a Alicia Silverstone. È anche apparso in "Halloween 6 - La maledizione di Michael Myers", "Romeo + Giulietta di William Shakespeare", "Le locuste", "L'oggetto del mio desiderio" insieme a Jennifer Aniston e "200 sigarettes". Nel film del 1999 ha recitato nel film "Le regole della casa del sidro".

Dopo 8 anni di fidanzamento, Rudd sposa, nel 2003, la produttrice Julie Yaeger, con cui avuto due figli: Jack Sullivan (nato nel 2006), e Darby (nata nel 2010).

Una carriera all'insegna delle risate

Nel 2004 interpreta Brian Fantana in "Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy" insieme a Will Ferrel, Steve Carell e David Koechner. Riprenderà il ruolo nel 2013 in "Anchorman 2 - Fotti la notizia". Nel 2005 recita in "40 anni vergine" di nuovo insieme a Steve Carell e in "Una Notte al Museo" con Ben Stiller.

Ha ricoperto vari ruoli anche a teatro e ha preso parte alle produzioni di Neil LaBute collaborando con Calista Flockhart e Ron Eldard. Nel 2007 recita nella commedia "Molto Incinta" di Judd Apatow con cui torna a lavorare nello stesso anno in "Walk hard - La strada di Dewey Cox", commedia in cui interpreta John Lennon.

Il contratto con i Marvel Studios per Ant-Man

Nel luglio del 2015 riceve finalmente la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles. Nello stesso anno viene contattato per interpretare Scott Lang nel film dei Marvel Studios "Ant-Man" insieme a Evangeline Lilly, Michael Peña e Michael Douglas. Tornerà nei panni del "piccolo" supereroe nel 2016 in "Captain America: Civil War" e nel 2018 in "Avengers: Infinity War" e "Ant-Man and the Wasp".