Regia: Peter Berg

Cast: Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, John Goodman, J. K. Simmons, Kevin Bacon

Genere: Drammatico, Colore

Durata: n/d

Produzione: Usa, 2016

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 20 Aprile 2017

"Patriots Day" narra il tragico evento accaduto il 15 aprile 2013: l'attentato alla maratona di Boston. Il film inizia mostrando le vittime causati dalle due esplosioni per poi andare avanti con le indagini condotte da tre agenti della polizia, che hanno ristretto la cerchia dei sospetti ai fratelli i Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev, di origine russa. Riescono fortunatamente a sventare un secondo attentato progettato dai due per New York City. Segue, però, una violenta sparatoria.

Il film è basato sul resoconto del commissario della polizia di Boston Ed Davis, che partecipò in prima persona alla cattura dei due criminali, e sul libro "Boston Strong" dello scrittore Casey Sherman e il giornalista Dave Wedge.

Patriots Day: i luoghi del film

Le riprese del film sono iniziate il 29 marzo 2016 nel Quincy e a Boston, ma si è fatto uso anche di un teatro di posa allestito in uno dei magazzini del Centennial Park a Peabody, Massachusetts . Tutte le scene di interni per la sede del FBI sono state girate lì. Era stato precedentemente scelto il Laurel Street a Watertown per ricreare la sparatoria che ha avuto luogo tra la polizia e i fratelli Tsarnaev, ma dopo le obiezioni da parte dei residenti, i funzionari della città hanno negato il permesso di girare, ed è stata così sostituita dalla città di Malden. Per filmare il traguardo della maratona su Boylston Street sono state usate scene girate il giorno della maratona del 2016.

Patriots Day: la critica lo accoglie positivamente, ma non mancano le polemiche

"Patriots Day" ha ricevuto recensioni positive da parte della critica, infatti su Rotten Tomatoes la pellicola ha conseguito un indice di gradimento pari al 78%, con una valutazione media di 6,9 / 10. Anche se il film ha in gran parte ottenuto l'approvazione della critica, in molti hanno criticato il tentativo di voler romanzare gli eventi e per aver basato molto l'attenzione del film sul personaggio immaginario di Tommy Saunders, il sergente della polizia interpretato da Wahlberg.