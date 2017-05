Titolo originale: Salaud, on t'aime

Regia:

Cast: Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell, Irène Jacob, Pauline Lefèvre

Genere: Commedia, colore

Prosuzione: Francia, 2014

Distribuzione: Altre Storie

Durata: 124 minuti

Data di uscita: 22 giugno 2017

L'autore francese Claude Lelouch, vincitore di due premi Oscar per il film “Un uomo, una donna”, cura per "Parliamo delle mie Donne" sia la regia che la sceneggiatura, assieme a Vlerie Perrin.

Per il suo quarantaquattresimo lungometraggio Lelouch, sceglie una commedia che nasconde grandi e profonde tematiche, quali la famiglia, il perdono e l'amicizia.

Jacques Kaminsky (intepretato dall'attore e cantante rock Johny Hallyday), è un fotografo di guerra di indubbia fama internazionale. Purtroppo, a causa del suo lavoro, trascorre più tempo con la macchina fotografica che con le figlie Primavera, Estate, Autunno e Inverno.

La distanza emotiva, diventa anche fisica quando il protagonista, trasferitosi con la sua nuova compagna da Parigi ai piedi del Monte Bianco, in una tranquilla baita alpina, inizia a sentire il grande vuoto lasciato dall'assenza delle sue 'donne' – tutte avute da compagne diverse – e la necessità di rimettere insieme i pezzi di una famiglia lasciata in disparte, per dedicarsi alla carriera.

Sarà il suo migliore amico Frédéric (Eddy Mitchell) a smuovere la situazione, inventando una strampalata messa in scena per riconciliare l'intera famiglia benché, la nuova tranquillità apparente appena conquistata, verrà eclissata da una sconvolgente menzogna.

Parliamo delle mie Donne: una commedia che fa riflettere

Il lungometraggio è una commedia d'amore ed amicizia, capace di cogliere alcune importanti sfumature dell'animo umano, attraverso il connubio di sensibilità e umorismo. Per il regista è principalmente la storia di un uomo che, ad un certo punto della sua vita, si rende conto di essersi perso qualcosa per strada. L'affetto delle sue figlie lontane, è una parte importante che sente mancargli e che vuole a tutti i costi riconquistare.

"Parliamo delle mie Donne" è una favola moderna con una morale: il tempo è prezioso e non può essere sprecato a dire bugie o portare rancore. I sentimenti - quelli veri - e gli affetti, sono ciò che rende la vita davvero preziosa e non possono, in alcun modo, passare in secondo piano.