Regia: Giuseppe Petitto

Cast: Antonia Liskova, Michael Neuenschwander, Linda Mastrocola, Mia Skrbinac

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 84 Minuti

Produzione: Italia, Svizzera, Slovenia, 2017

Distribuzione: Altre Storie

Data di uscita: 19 Aprile 2018

"Parlami di Lucy" è un film che segue le vicende di Nicole, una donna attenta a controllare la propria vita fin nei minimi dettagli. Lucy, sua figlia, è una bambina di otto anni solitaria e problematica e il marito Roman è un uomo affascinante e più vecchio di lei che in passato mise a rischio il loro matrimonio con un tradimento.

La donna è tormentata da sogni inquietanti ed inspiegabili, inoltre delle oscure presenze si manifestano nella loro isolata casa di montagna mettendo così in pericolo la vita di Lucy. Nicole dovrà trovare la forza di mettere in discussione le proprie certezze pur di salvare la figlia, ma ciò che man mano scoprirà la metterà a dura prova.

Parlami di Lucy: il film postumo di Giuseppe Petitto

"Parlami di Lucy" è un dramma psicologico diretto da Giuseppe Petitto, scomparso prematuramente nel 2015 per un incidente stradale. Inoltre è un film sofisticato che Petitto ha realizzato in collaborazione con Antonia Liskova, con cui ha curato la sceneggiatura e il montaggio. La Martha Production insieme a Ventura Film e Gustav Film ha prodotto il lungometraggio di Petitto, che è stato un noto e stimato documentarista conosciuto a livello internazionale e attivo nella produzione di film legati ai diritti umani e per i quali ha ricevuto numerosi premi.

Nel 2012 ha seguito l'ex premier Matteo Renzi nel camper con cui ha attraversato l'Italia durante le elezioni primarie, realizzando così un documentario sul dietro le quinte della campagna elettorale. Il suo ultimo lungometraggio è stato "Augen Zu (Occhi chiusi)", realizzato nel 2015.

Il film arriverà dal 19 aprile nelle sale italiane distribuito da Altre Storie.