Titolo Originale: Paris Pieds Nus

Regia: Dominique Abel, Fiona Gordon

Cast: Dominique Abel, Fiona Gordon, Emmanuelle Riva, Pierre Richard, Emmy Boissard Paumelle, Céline Laurentie, Charlotte Dubery, David Palatino, Frédéric Meert, Guillaume Delvingt.

Genere: Commedia, colore

Durata: 83 minuti

Produzione: Francia, Belgio, 2016

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 17 Maggio 2018

"Parigi a piedi nudi" segue le vicenda di Fiona, una libraia che lavora in una piccola cittadina canadese, che riceve una lettera di richiesta d'aiuto da parte della zia novantatreenne Martha, che vive a Parigi. La libraia si fionda così sul primo volo per la capitale francese per poi scoprire amaramente che l'anziana è scomparsa. A seguito di una serie di spettacolari catastrofi, incontra Dom, un senzatetto egoista e seducente che non la lascerà più sola.

"Parigi a piedi nudi" è il nuovo film dell'inossidabile duo composto da Dominique Abel e Fiona Gordon, che riportano qui il loro stile stravagante in una commedia in stile slapstick su due persone molto particolari che trovano l'amore nella magnifica Parigi.

Parigi a piedi nudi: l'umorismo per raccontare temi importanti

I due registi hanno volutamente restituire uno stile burlesque, come affermato in un'intervista: "Come tutti gli altri nostri film, Parigi a piedi nudi è una commedia assurda. La storia è semplice e gira intorno a un'indagine dal sapore amatoriale. Tutti gli eventi si svolgono nell'arco di due giorni e due notti, un tempo in cui i personaggi sono in costante stato di emergenza, corrono e si scontrano l'uno con l'altra. Martha, Fiona e Dom, sono essenzialmente tre persone sole che, private di ogni comfort, necessitano di aiuto.

In definitiva, Parigi a piedi nudi non fa altro che usare l'umorismo per porre l'attenzione su temi essenziali come la morte, la libertà di scelta, la solitudine e la solidarietà. Seppur ancorato nella contemporaneità, Parigi a piedi nudi non ne sottolinea la crudeltà ricorrendo al cinismo o alla parodia: lo fa semmai convogliandone i pericoli e i capricci attraverso sensazioni fisiche immediatamente riconoscibili. Ecco perché il corpo diventa il testo divertente, poetico, patetico o eroico degli esseri umani in scena".

Con la direzione della fotografia è stata affidata a Claire Childeric e Jean-Christophe Leforestier, le scenografie sono di Nicolas Girault e a Claire Dubien sono stati affidati i costumi. I due registi sono anche i protagonisti della storia insieme all'attrice Emmanuelle Riva che interpreta la zia Martha.