Regia: Francesco Trudu

Cast: Alberto Masala, Alessandra Muntoni, Gabriele Demontis, Fabrizio Congia, Anna Simbula

Genere: Drammatico, colore

Durata: 73 minuti

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Cinemacademy

Data di uscita: 23 ottobre 2017

Per la sua pellicola intitolata "Panas - La leggenda" il regista de "Il peccatore" (2015) Francesco Trudu, sceglie di raccontare una storia d'amore e di fantasmi. La trama della narrazione è tratta da una leggenda sarda molto nota e ruota attorno alla credenza popolare del ritorno nel mondo dei vivi delle donne morte di parto, sotto forma di Panas. I fantasmi delle fanciulle costretta ad abbandonare la vita dandone alla luce un'altra, vagano in un limbo tra aldilà e reale per sette anni, sempre intente a lavare panni sporchi di sangue in una fonte.

In questo contesto tra il mitico e il popolare, profondamente pervaso di tradizione, ha inizio la nostra storia. Siamo nell'ottocento e un uomo benestante e proprietario terriero di grande fama di nome Giovanni - protagonista del racconto - ha appena perso sua moglie di parto. Scoperto che la donna può ritornare sulla terra nelle vesti di Pana, l'uomo è deciso più che mai a liberarla dalla sua condanna e consegnarla ad un riposo sereno. I suoi immensi possedimenti e i suoi stessi figli non hanno alcuna importanza per lui, che per sette lunghi anni s'impegnerà a seguire l'amata consorte per impedire a chiunque di disturbarla, mentre espia le sue colpe lavando i panni insanguinati al fiume.

Panas - La leggenda: un film che nasce dal profondo amore per la Sardegna

Il profondo legame che lega Trudu alla sua terra è il motivo principale che si nasconde dietro "Panas - La leggenda", un film pervaso di tradizione popolare Sarda, assieme antica, macabra e affascinante. Tra gli interpreti della pellicola c'è Alberto Masala nel ruolo di Giovanni, mentre Alessandra Muntoni vestirà i panni della moglie fantasma Adelaide. Il film è girato sfruttando le meravigliose location della regione Sardegna, tra il borgo medievale di Tratalias e l'antica chiesa di Santa Cristina, oltre che le magnifiche cascate di Triulintas, a Martis.