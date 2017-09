Titolo originale: Viceroy's House

Regia: Gurinder Chadha

Cast: Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal, Huma Qureshi, Lily Travers, Jaz Deol, Om Puri, Michael Gambon, Neeraj Kabi, Denzil Smith, Simon Callow, David Hayman, Simon Williams, Arunoday Singh, Sarah-Jane Dias, Lucy Fleming

Genere: Drammatico, colore

Durata: 106 minuti

Produzione: Gran Bretagna, India, 2017

Distribuzione: Cinema

Data di uscita: 12 ottobre 2017

fortemente voluto dalla regista per metà inglese e per metà indiana Gurinder Chadha, "il film "Il palazzo del Viceré" è un dramma basato su fatti storici realmente accaduti, dei quali anche la stessa famiglia dell'artista è stata vittima durante gli anni cinquanta.

Nel 1947, dopo che l'Inghilterra rinuncia ai territori dell'India, quest'ultima ottiene finalmente l'indipendenza. A Lord Mountenbatten viene affidato da Sua Maestà in persona, l'arduo compito di guidare la nazione verso il percorso che la renderà libera e autogestita. La transazione, però, è resa particolarmente complessa da quello che sembrerebbe un quasi insormontabile problema di convivenza tra la popolazione induista, quella musulmana e quella sikh, in modo pacifico secondo gli insegnamenti di Ghandi.

Dopo un acceso dibattito, l'unica soluzione possibile parse quella di mettere in pratica ciò che venne consegnato alla memoria storica come "Partizion", ovvero l'operazione che avrebbe diviso India e Pakistan.

La scissione fu però dolorosamente fatale per moltissime famiglie di origine indiana, comprese quelle i cui componenti erano al servizio del Viceré.

Il palazzo del Viceré: un racconto volutamente lineare

Distribuita a partire dall' 11 agosto 2017 in India, in occasione del settantesimo anniversario della Prtition, la pellicola "Il palazzo del Viceré" presenta una linea narrativa volutamente limpida e lineare, scelta dalla regista per cercare di mostrare i fatti il più verosimilmente possibile.

Il film è stato prodotto in lingua sia Inglese che Indù, con lo scopo di raggiungere anche i paesi più piccoli e assicurare la massima diffusione.