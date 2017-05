Regia:Paul King

Cast: Ben Whishaw, Hugh Grant, Brendan Gleeson, Julie Walters, Jim Broadbent, Imelda Staunton

Genere: Commedia, colore

Distribuzione: Eagle Pictures

Data d’uscita: 13 dicembre 2017

Paddington 2: continuano le avventure

Continuano finalmente le avventure dell'orsetto viaggiatore nella città di Londra. Ormai Paddington si è ambientato con i Brown, la numerosa famiglia che lo ha accolto con tanto amore.

Si è finalmente ambientato nella frenetica comunità di Windsor Garden, può così dire di sentirsi veramente a casa, le avventure dell’orsetto viaggiatore non finiscono qui. Proprio quando sembra andare tutto bene, succede qualcosa di misterioso.

Infatti sua zia Lucy è in prossimità di compiere cento anni e Paddington decide di farle un regalo particolare, capace di rispecchiare l’affetto che prova per la donna. L’idea è quella di andare in un negozio di antiquariato e acquistare un prezioso libro antico che sarebbe potuto proprio piacere a sua zia.

Il caso vuole che il manoscritto scelto da Paddington è bramato da qualcun'altro. Infatti il libro scompare nel nulla, lasciando il piccolo orsetto a mani vuote e con la curiosità di scoprire chi è stato l’artefice di questa malefatta.

Si apre così una nuova avventura per l’orsetto viaggiatore che, determinato, cercherà di svelare il mistero e scoprire il colpevole del misfatto, per poter riuscire a presentare un regalo degno di nota alla sua amorevole zia.

Nel cast di “Paddington 2”, appaiono volti conosciuti soprattutto per aver preso parte alla trasposizione cinematografica, tratta dagli omonimi romanzi della scrittrice inglese J. K. Rowling, “Harry Potter: Brendan Gleeson, conosciuto soprattutto come Alastor ‘Malocchio’ Moody’; Julie Walters, che interpretò Molly Wisley, madre di Ron; Jim Broadbent, prestavolto al professor Horas Lumacorno.

Ultimo e non meno importante, si aggiunge a questo cast stellare l’attore Hugh Grant, interprete molto amato dal pubblico britannico e non solo.