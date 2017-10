Al cinema dal prossimo 9 Novembre, arriva il nuovo trailer ufficiale di “Paddington 2”: l’orsetto col montgomery blu è pronto a trasportarci in nuove esilaranti avventure.

Paddington 2: ritorna l’orsacchiotto Paddington

Il simpatico orsacchiotto, creato da Michael Bond sul finire degli anni ’50, è stato già protagonista di un film che nel 2014 ha registrato incassi record in Inghilterra. Il merito è di una storia divertente e del giusto equilibrio dei suoi personaggi.

“Paddingotn 2”, il sequel cui seguirà anche il terzo capitolo, vede la conferma di Sally Hawkyns, Hugh Bonneville, Jim Broadbent e Julie Walters nel cast. Entrano a farne parte anche Hugh Grant nei panni del cattivo e Brendan Gleeson, un simpatico scassinatore con il che diventerà un buon amico per Paddington.

Diretto, come il primo film, da Paul King, “Paddington 2” vede il tenero orsacchiotto Paddington alle prese con una serie di lavoretti allo scopo di mettere via i soldi necessari per comprare un rarissimo libro animato da regalare a sua zia Lucy, che sta per compiere 100 anni. Purtroppo il prezioso regalo viene rubato dal piccolo negozio di antiquariato del signor Gruber dove era in vendita. Tutti gli indizi portano a sospettare solo di una persona: l’attore di scarso talento Phoenix Buchanan. All’orsacchiotto Paddington e alla famiglia Brown non resterà quindi che risolvere la situazione e recuperare il libro perduto dando inizio ad una rocambolesca caccia al tesoro.

Paddington 2: il nuovo trailer dell’atteso sequel

Li vediamo tutti insieme in azione in questo nuovo divertentissimo e colorato trailer, che anticipa le avventure del nuovo capitolo della storia. Per le strade della città di Londra, l’orsacchiotto col montgomery blu, insieme ai suoi compagni di viaggio, con un Grant che appare vestito da suora, ci introduce al nuovo fantastico mondo di “Paddington 2”.

Per scoprire come andrà a finire non resta che aspettare il prossimo 9 Novembre, data di uscita nella sale.

Gianluca Panico

04/10/2017