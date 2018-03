Pacific Rim - La Rivolta - Recensione: dopo cinque anni dal primo "Pacific Rim", un sequel per un pubblico giovanissimo

"Pacific Rim" del 2013, diretto e sceneggiato da Guillermo Del Toro, incassò al botteghino mondiale 410 milioni di dollari a fronte dei 190 spesi per la produzione. Ci sembrano molti, ma non sono stati giudicati abbastanza dagli executive della Warner Bros, che abbandonarono il progetto di un sequel immediato, ripreso poi nel 2017 dalla Legendary Pictures e dalla Universal.

Il primo film era ambientato in una società futura del nostro pianeta, nel quale una breccia interdimensionale si era aperta nelle profondità dell’oceano Pacifico, dalla quale emersero giganteschi mostri alieni denominati Kaiju, dei Godzilla rivisitati, dalle mucose azzurre fosforescenti, sangue e linfa altamente caustiche e potenza distruttiva inimmaginabile. L’unica possibilità che gli uomini avevano per combatterli era quella di costruire degli enormi robot guerrieri che necessitassero, per essere comandati, della presenza di due copiloti a bordo in contatto neurale profondo tra di loro e con il database dei robot stessi, denominati Jaeger.

Il Pan Pacific Defence Corps, l’organo della difesa che costruisce gli Jaeger, assunse connotati epici, così come i vari modelli di Jaeger e i loro piloti, e nel finale riuscì a sconfiggere i kaiju, ricompattare la breccia oceanica e dare all’umanità dieci anni di tregua in cui intraprendere una ricostruzione.

In "Pacific Rim - La rivolta" ritroviamo delle dinamiche simili, ma gli sceneggiatori hanno cercato di inserire degli elementi nuovi per giustificare un nuovo attacco da parte delle entità aliene e rendere il film più appetibile alle nuove generazioni.

Il regista Steven S. DeKnight, al suo esordio dietro la macchina da presa, ha collaborato alla stesura del testo e uno degli aspetti che ha sviluppato è proprio quello dell’empatia neurale tra i copiloti dei jaeger, ma anche tra il dottore Newton Geiszler ( Charlie Day) e uno dei cervelli alieni, che conserva in un'ampolla embrionale nella sua camera e con il quale si accoppia con sommo godimento, seppure soltanto cerebrale. Il medico, operativo nella sezione scientifica della difesa terrestre, riuscirà a inserire cloni del cervello alieno in un gran numero di jaeger di ultima generazione che si dirigeranno verso la breccia, riusciranno ad aprirla poco prima di essere disattivati non senza impedire la fuoriuscita di tre temibilissimi kaiju.

La Pan Pacific Defence Corps si trova a corto di piloti abili per i suoi jaeger, ed è costretta a reclutare tra le sue fila l’ex leggendario eroe Jake Pentecost ( John Boyega) per dargli l’incarico di Ranger, e la giovanissima Amara (Kailee Spaeny), abile hacker e costruttrice di jaeger clandestina per andare a rimpolpare l’esigua schiera di giovanissimi cadetti.

Pacific Rim - La rivolta: scene d’azione con effetti speciali superlativi

La produzione di "Pacific Rim - La rivolta" non ha minimamente trascurato l’elemento di maggior appeal in questo genere di film: effetti speciali iperrealistici sono inclusi in strutture high tech funzionali nei laboratori della ricerca scientifica e della difesa militare tanto quanto in paesaggi postcatastrofici nelle riprese all’aperto. I nostri piloti guidano i loro jaeger con l’ausilio di comandi olografici ma quando gli jaeger vengono colpiti in uno scontro con gli alieni, soffrono come se fossero stati colpiti loro stessi, quasi una una reminiscenza dei primi anime giapponesi.

Attori collaudati e attori alle prime armi collaborano alla credibilità delle vicende

La scelta di inserire personaggi adolescenti tra le fila di coloro che combattono la nuova invasione aliena ci sembra che non nasconda quell’intenzione della produzione di reclutare in massa quel pubblico nelle sale cinematografiche, questa stessa intenzione la individuiamo nella totale assenza di effetti gore anche nelle azioni più estreme e il non coinvolgimento dei cittadini nelle scene che includono distruzioni di intere città. D’altronde questi giovanissimi attori e soprattutto Kailee Spaeny recitano in maniera esemplare e sono molto credibili nelle scene d’azione più estreme appannando quasi le performance dei pur talentuosi John Boyega e Scott Eastwood ( figlio di Clint) nei ruoli dei veterani piloti di Jaeger.

Il film scorre con un ritmo incessante, le vicende della storia sono inserite nelle stesse azioni adrenaliniche, qualche ingenuità nella trama non manca, ma si può perdonare considerando l’aspirazione non troppo nascosta a spettatori giovani e giovanissimi.

Marco Marchetti