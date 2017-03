Regia: Roberto Capucci

Cast: Ricky Memphis, Primo Reggiani, Francesco Montanari, Francesco Apolloni, Ariadna Romero, Gian Marco Tavani

Genere: Commedia, Colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, Spagna 2017

Distribuzione: M2 Pictures

Data di uscita: 6 Aprile 2017

"Ovunque tu sarai" è una frizzante commedia che racconta un viaggio dall'Italia alla Spagna. Quattro amici di vecchia data, Francesco, Carlo, Loco e Giordano, decidono di partire da Roma verso Madrid per festeggiare l'addio al celibato di Francesco ma anche per andare a veder giocare la loro squadra del cuore, l' AS Roma, in trasferta in Champions League. I ragazzi, agguerriti tifosi di calcio, sfruttano quest'occasione per fare, come è già successo in passato, un viaggio insieme, da buoni compagni di avventura e di bravate.

Durante il proprio itinerario incontrano la bella Pilar, una giovane aspirante cantante spagnola che riuscirà a portare scompiglio all'interno del loro gruppo. Questa splendida new entry creerà molti imprevisti, tante risate ma soprattutto situazioni rocambolesche: emergeranno numerose diversità, segreti, dubbi e molte parole non detti fra gli esilaranti ragazzi. Al ritorno tutto sarà cambiato e i ragazzi dovranno finalmente affrontare le proprie insicurezze e le proprie paure, affrontando un percorso di crescita interiore che darà una svolta alla loro vita.

Ovunque tu sarai: commedia on the road direzione Spagna

Il regista Roberto Capucci ha terminato il suo ultimo lavoro,"Ovunque tu sarai", in sei settimane di riprese fra l'Italia e la Spagna: una commedia riconosciuta di interesse culturale dal MIBACT (il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) che ha ottenuto anche il contributo della Regione Lazio e della Film Commission Lazio. Capucci ha sottolineato come questo nuovo film sia "Una storia d'amicizia, amore e passione per il calcio" e sicuramente ha messo al centro proprio la squadra per cui tifa, la Roma, nonostante abbia affermato che tutta la sua famiglia, in realtà, tifi per la Juventus.

"Ovunque tu sarai" è un vero e proprio viaggio interiore per tutti i protagonisti: la trasferta, infatti, è una sorta di punto di svolta per i personaggi perché li cambierà profondamente. La commedia vanta un cast di tutto rispetto: Francesco Montanari interpreta Giordano, un trentenne pieno di insicurezze e di paure che vive ancora con i genitori; Primo Reggiani è Francesco, un chitarrista che sta per sposarsi e che si sente soffocato dalle proprie responsabilità. E ancora Ricky Memphis impersona un avvocato che non ha mai praticato, tifoso incallito pieno di problemi: l'attore è da sempre un grande tifoso della squadra della capitale. Molto importante è anche la presenza femminile, rappresentata dall'affascinante attrice cubana Ariadna Romero: Pilar è il simbolo della libertà ed è proprio lei ad accendere la miccia che porterà scompiglio nell'allegra compagnia.