Regista: Julius Avery

Cast: Julius Avery. Con Wyatt Russell, Jovan Adepo, Iain De Caestecker, Bokeem Woodbine, John Magaro, Jacob Anderson, Marc Rissmann, Dominic Applewhite, Michael Epp, Mathilde Ollivier

Genere: Azione

Durata: N/D

Produzione: Usa 2018

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 25 ottobre 2018

"Overlord" è un film d'azione diretto dall'australiano Julius Avery , regista di "Son of Gun" nel 2014 con Ewan McGregor. La pellicola è prodotta da J.J. Abrams attraverso la sua Bad Robot Productions ed è basata su una sceneggiatura scritta da Billy Ray e Mark L. Smith.

Overlord: un action-horror ambientato durante la Seconda guerra mondiale

"Overlord" può essere definito come un action-horror, ambientato durante la Seconda guerra mondiale. La trama di questa pellicola, segue le vicende di un gruppo di paracadutisti americani che, alla vigilia del D-Day, si sono lanciati con un aereo dietro le linee nemiche per svolgere una missione cruciale finalizzata a bloccare le armate del Terzo Reich. La storia cambia quando, i soldati giungono ad un villaggio occupato dai nazisti e scoprono gli esperimenti ai quali sono stati sottoposti gli abitanti del paesino dai tedeschi. I protagonisti si renderanno presto conto che la missione che gli è stata affidata cela un segreto molto di più grande di una semplice azione militare.

Overlord: il cast

Il film di Julius Avery "Overlord" riunisce un cast molto eterogeneo, che annovera personalità provenienti dal tutto il mondo cinematografico come l'attore Bokeem Woodbine uno dei principali interpreti di "Spider-Man: Homecoming" nel 2017, Iain De Caestecker uno degli agenti della squadra del telefilm della ABC "Agents of S.H.I.E.L.D."

Tra i protagonisti della pellicola targata J.J. Abrams figura il nome dell'attore ed ex giocatore di hockey Wyatt Russell, ma a

non solo nel cast è presente anche Jovan Adepo noto per aver interpretato Michael Murphy nella serie televisiva della HBO "The Leftovers" e Jacob Anderson uno degli attori della saga di "Game of Thrones".