Il Red Carpet della 90° edizione degli Oscars 2018 è ufficialmente aperto. In diretta dal Dolby Theatre a Los Angeles vediamo chi sfila sul magico tappeto rosso.

Oscar 2018: alcuni look del red carpet

Il red carpet della 90° edizione dell’evento cinematografico più importante dell’anno, gli Oscars è ufficialmente aperto. La prima a sfilare sul magico tappeto è Allison Williams, la giovane attrice americana che interpreta il ruolo di Rose Armitage in “Scappa – Get Out” il film di Jordan Peele in concorso.

Peter Parker di “Spider Man” nel 2016 nei film del Marvel Cinematic Universe indossa un elegantissimo smoking doppio petto. Tom Holland nel 2017 ha ricevuto il premio BAFTA per la miglior stella emergente.

La bellissima e bravissima Jane Fonda arriva al Dolby Theatre di Los Angeles in un bellissimo abito lungo bianco.

Oscar 2018: i candidati sul red carpet

Il regista candidato al premio Oscar per il Miglior Film con “Scappa – Get Out” Jordan Peele insieme a sua moglie Chelsea Peretti arrivano sul carpet. Sono considerati una delle coppie più belle della cerimonia.

Lo sceneggiatore Martin McDonagh candidato alla Miglior Sceneggiatura per il film “Tre Manifesti a Ebbing Missouri”

Il regista Guillermo del Toro è pluricandidato con “The Shape Of Water” il film fantasy in concorso anche per il Miglior Film.

Gary Olman candidato con “Il filo nascosto” riuscirà a conquistarsi la statuetta per il Miglior Attore?

La regista Greta Gerwig sfila emozionatissima,il suo film “Lady Bird” è candidato come Miglior Film