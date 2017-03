Regia: Alessandro Aronadio

Cast: Daniele Parisi, Silvia D'Amico, Pamela Villoresi, Ivan Franek, Rocco Papaleo, Piera Degli Esposti, Milena Vukotic, Andrea Purgatori, Massimo Wertmüller, Francesca Antonelli, Niccolò Senni, Sonia Gessner, Paolo Giovannucci, Re Salvador, Silvana Bosi, Masaria Colucci

Genere: Commedia, b/n

Durata: 90 min.

Produzione: Italia, 2016

Distribuzione: 102 Distribution

Data di uscita: 25 Maggio 2017

Il protagonista senza nome del film si sveglia al mattino avvertendo un fastidioso fischio alle orecchie. Poco dopo trova sul frigorifero un post-it, lasciato dalla sua compagna, che lo informa della morte del suo amico Luigi, lasciandoli l'indirizzo della chiesa dove si terrà il funerale. Ma il protagonista non riesce proprio a capire chi sia questo amico, di cui non riesce a ricordare nulla. La giornata per lui trascorrerà nel tentativo di risolvere il problema uditivo, senza che nel frattempo manchino stravaganti incontri con persone che non riesce a non considerare strane.

Orecchie: Un regista alla seconda opera per una commedia che fa pensare

Alessandro Aronadio firma il suo secondo lungometraggio a sei anni di distanza da "Due vite per caso". La pellicola, in un'insolito bianco e nero, descrive una lunga, scorrevolissima giornata attraverso Roma in cui il protagonista (l'esordiente Daniele Parisi) vive un susseguirsi di incontri strampalati. Il film è una commedia sul senso di smarrimento e di distanza dalla realtà, ambientata in un mondo che spesso appare folle e incomprensibile, quindi minaccioso, un mondo che il protagonista rifiuta per la sua stupidità e la sua insensatezza ma che è "l'unico che abbiamo".

Da segnalare il ritorno sul grande schermo, in un cammeo azzeccatissimo e in linea col personaggio, di Alberto Abruzzese, sociologo, scrittore e saggista italiano che era apparso diversi anni fa nei primi tre film di Nanni Moretti: "Io sono un autarchico", "Ecce Bombo" e "Sogni d'oro".