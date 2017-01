La trama della quinta stagione della serie tv “Orange Is the New Black” interesserà l’arco temporale di tre giorni.

Orange Is the New Black: Danielle Brooks ha rivelato che tutto si svolgerà in soli tre giorni

La serie tv di successo “Orange Is the New Black” è giunta alla sua quinta stagione, la quale andrà tra pochi mesi su Netflix.

Nel frattempo Danielle Brooks, che riveste il ruolo di Taystee in OITNB, ha rivelato sul red carpet della 23ª cerimonia dei Screen Actors Guild Awards che i 13 episodi della nuova stagione di “Orange Is the New Black” interesseranno l’arco temporale di tre giorni.

Questo piccolo dettaglio rompe la continuità con le altre stagioni. Di solito le puntate della serie toccano un tempo non ben definito, proprio per non affrontare la durata della carcerazione delle detenute.

Orange Is the New Black: tre giorni sulla ribellione delle detenute?

È probabile che il lasso di tempo così ridotto sia dovuto al fatto che nei nuovi episodi si debbano affrontare le conseguenze di ciò che è accaduto alla fine della scorsa stagione, ovvero la morte di un personaggio principale e la successiva rivolta in prigione. Infatti il finale della quarta potrebbe essere una spia di avvertimento, che indica che la seguente sarà incentrata proprio sulla sommossa delle carcerate.

Inoltre, Danielle Brooks aveva precedentemente dichiarato qualcosa che rimandava proprio a questo argomento:

“Taystee ormai non ha nulla da perdere, ha già perso tutto ciò a cui teneva di più. Ora è il momento di lottare. Credo, non saprei…ma credo che sia proprio quella la direzione che prenderà Taystee”.

La stagione che verrà sembra essere molto appassionante e anche un po’ commovente, come confermano le parole della Brooks, rilasciate nell’intervista sul tappeto rosso dei SAG Awards:

“È meglio che vi teniate pronti. Prendete i vostri popocorn, i vostri fazzoletti. Non so quando la stagione uscirà, perché loro non ce lo dicono mai, ma spesso è in estate.”

Non ci resta che attendere!!

Erika Micheli

31/01/2017