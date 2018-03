Il nuovo film di Quentin Tarantino avrà un cast davvero eccezionale. Accanto ai già confermati Leonardo Di Caprio e Margot Robbie, si unisce al cast anche Brad Pitt.

Once Upon a Time in Hollywood: anche Brad Pitt nel cast del film di Tarantino

Quentin Tarantino ha annunciato tantissime novità sul suo prossimo film, che probabilmente sarà rilasciato il 9 agosto 2019 (esattamente 50 anni dopo il massacro di Charles Manson). Al cast si aggiunge anche Brad Pitt, con cui il regista aveva avuto modo di lavorare in “Bastardi senza gloria”, e la trama inizia a prendere una forma più precisa.

Pare infatti che i due protagonisti saranno proprio Leonardo Di Caprio e Brad Pitt: il primo interpreterà Rick Dalton, una famosa star di serie tv western, mentre Pitt avrà il ruolo di Cliff Booth, stuntman di Di Caprio. Ma non è tutto. La star di “Revenant – Redivivo” avrà una vicina di casa davvero particolare e non da tutti i giorni: Sharon Tate, che sarà interpretata da Margot Robbie.

La Sony ha, inoltre, confermato il titolo della pellicola: “Once Upon a Time in Hollywood” (probabilmente un altro omaggio del regista a Sergio Leone e i suoi “Once Upon a Time in America” e “Once Upon a Time in the West”).

Il regista Quentin Tarantino si è detto molto entusiasta di questo progetto. Dopo aver lavorato alla sceneggiatura per ben 5 anni, si dice felicissimo di vedere come stia prendendo forma la pellicola. Il suo intento è quello di mostrare al mondo una Los Angeles e una Hollywood del 1969 come nessuno l’ha mai vista.

Claudia Pulella

1/3/2018