Once Upon A Time: Emma e Uncino di nuovo insieme

“A Pirate’s Life”, il secondo episodio della settima stagione di “Once Upon a Time” porterà con se grandi ritorni e tante sorprese. Per la gioia dei fan rivedremo Emma ricongiungersi al suo Capitano del cuore, per l’ultima volta.

Once Upon A Time: la famiglia riunita

Malgrado Emma Swan, personaggio interpretato da Jennifer Morrison, non sarà più uno dei protagonisti ricorrenti durante la settima stagione – come l’attrice stessa ha dichiarato in un commovente post su Instagram in cui ringraziava i produttori e i colleghi e diceva addio alla serie – ; il secondo episodio del settimo capitolo di “Once Upo n A Time”, intitolato “A Pirate’s Life”, si prepara a darle un ultimo saluto che, a detta dello staff, sarà degno di tutto l’affetto che i fan hanno riversato nei confronti della “Salvatrice”.

Durante la puntata, secondo le ultime indiscrezioni e le prime immagini diffuse sul web, rivedremo infatti tutta la famiglia riunita. Hook e Emma finalmente potranno riabbracciarsi e anche Henry, ormai adulto, sarà presente. Un aspetto sicuramente molto importante da sottolineare è il rapporto tra i due uomini di casa Swan, che sembrerebbe interagiranno in modo diverso da come li abbiamo visti fin ora e lo stesso Uncino lascerà intravedere lati del suo carattere che non ci si aspetta.

Once Upon A Time: un bambino in arrivo?

La star Colin O’Donoghue, interprete di Capitan Uncino, ha dichiarato che Emma e Hook – come abbiamo visto nella scorsa stagione, durante l’episodio del loro matrimonio – sono felici insieme e anche loro meritano un lieto fine; siamo quindi fiduciosi che lo avranno e che la puntata non deluderà i fan della coppia.

Nelle prime immagini diffuse sul web di “A Pirate’sLife”, un altro particolare decisamente rilevante potrà difficilmente sfuggire all’attenzione dei fan. In una delle foto che ritraggono l’affettuoso incontro tra Emma e Uncino, è impossibile non fare caso al gesto inequivocabile in cui l’affascinante Capitano accarezza la pancia della sua bella. Che Emma sia in dolce attesa? Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali a riguardo, ma pare proprio che Henry avrà un fratellino. Per saperne di più non ci resta che aspettare.

Ilaria Romito

13/10/2017