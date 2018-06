Once Upon a Time in Hollywood: Al Pacino si unisce al cast

Sul set del famoso “Once Upon a Time in Hollywood” di Quentin Tarantino è appena sbarcato da un altro attore leggendario: Al Pacino.

Al Pacino, un’altra star leggendaria sul set di “Once Upon a Time in Hollywood”

Al Pacino interpreterà Marvin Shwarz, l’agente del personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio nel film prodotto dalla Sony, dando il via alla sua prima collaborazione con Tarantino. A partire dal suo primo lungometraggio, “Le iene” del 1992, Tarantino ha sempre scelto per i suoi lavori le stelle del cinema che ha visto al cinema durante gli anni della sua crescita, a partire da Robert Forster in “Jackie Brown” a David Carradine in “Kill Bill“. Anche Pacino si adatta a quella matrice di attori che raggiunse la notorietà durante gli anni ’70.

Nel cast di “Once Upon a Time in Hollywood” ci sono anche Damian Lewis, che interpreterà l’icona di recitazione Steve McQueen, Luke Perry nei panni di Scotty Lancer, Emile Hirsch nel ruolo di Jay Sebring, Dakota Fanning in quello di Lynette “Squeaky” Fromme, un membro della famiglia Manson. Clifton Collins lo vediamo nel ruolo di Ernesto il Il messicano Vaquero, Keith Jefferson come Land Pirate Keith e Nicholas Hammond come regista Sam Wanamaker.

Nel film, che Tarantino sta scrivendo, dirigendo e producendo, recita anche DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Burt Reynolds e Timothy Olyphant. Mentre David Heyman e Shannon McIntosh stanno lavorando sulla produzione.

Le vicende di “Once Upon a Time in Hollywood” si svolgono a Los Angeles nel 1969, al culmine della hippy Hollywood. I due protagonisti sono Rick Dalton (DiCaprio), l’ex star di una serie TV occidentale, e la sua controfigura di lunga data, Cliff Booth (Brad Pitt). Entrambi stanno lottando per sbarcare in una Hollywood che non riconoscono più, ma Dalton sembra avere fortuna, il suo vicino di casa è nient’altro che il famosissimo Sharon Tate.

Il rilascio del film è previsto per il 9 agosto 2019 in occasione del 50 ° anniversario della morte della famiglia Manson.

Marina Kozak

08/06/2018