Once Upon A Time: anticipazioni sulla stagione 7

Con la chiusura di una sesta stagione che ci ha lasciati un po’ interdetti, non vediamo l’ora di scoprire che cosa ci aspetta nei prossimi episodi di “Once Upon A Time”, in onda a partire dal 6 Ottobre 2017.

Once Upon A Time: new entry e vecchie conoscenze nel cast della prossima stagione

Aspettando con ansia il grande ritorno di una delle serie tv più magiche di sempre, “Once Upon a Time” – presto su piccolo schermo trasmessa da ABC – non possiamo non chiederci che cosa succederà durante la settima stagione, che per molti sarà una sorta di reboot degli episodi precedenti.

Secondo le dichiarazioni rilasciate dalla produzione, invece, si tratterà di una stagione ricca di sorprese e nuovi personaggi; numerose saranno infatti le storyline che s’intrecceranno alla trama principale del racconto.

Una delle protagoniste, sarà senza dubbio Cenerentola, comparsa in versione motociclista, ma rigorosamente nel suo vestito da principessa, nella nuova locandina promozionale diffusa da EW. L’attrice Dania Ramire, che vestirà i panni della bella fanciulla costretta a vivere con matrigna cattiva e orribili sorellastre, è infatti seduta a bordo del bolide di Henry (Andrew J. West) e troneggia al centro del poster, sotto la scritta “un nuovo libro si apre”.

Once Upon A Time: novità sul lavoro di Henry

Tra le novità firmate EW, una riguarda proprio il nostro beneamato Henry e il suo prossimo lavoro. Il protagonista della serie infatti, assolutamente in linea con i tempi che corrono, diventerà un taxista di Swyft nella città di Hyperion Hights (ambientazione degli episodi), un servizio molto simile al nostro Uber.

In passato, il piccolo Henry era stato molto credente ed è stata proprio la sua fede a portarlo nello straordinario mondo di magia e meraviglia a cui era destinato; ma una volta cresciuto, il ragazzo ormai uomo, ha dimenticato.

Sarà compito di sua figlia – che Henry ancora non conosce – riportarlo sulla retta via e aprirgli gli occhi. Se Storybrooke era un luogo senza tempo, Hyperion Heights è uno specchio del mondo attuale, un mondo in cui forse, c’è ancora bisogno di credere alla magia.

Ilaria Romito

15/09/2017