Titolo originale: Aus Dem Nichts

Regia: Fatih Akin

Cast: Diane Kruger, Johannes Krisch, Numan Acar, Denis Moschitto, Ulrich Tukur, Samia Chancrin, Numan Acar, Rafael Santana

Genere: Drammatico, colore

Durata: 106 minuti

Produzione: Germania, 2017

Distribuzione: BiM Distribuzione

Data di uscita: 25 Gennaio 2018

Katja vive ad Amburgo ed è sposata con Nuri Sekerci, un uomo curdo con cui ha un figlio di 5 anni. Katja conobbe Nuri comprando da lui dell'hashish quando era studente, e lo sposò mentre era in prigione, nonostante la sua famiglia si opponesse fermamente al matrimonio. Una volta uscito di prigione comunque Nuri, diventato padre, aveva smesso con il traffico di droga, aveva studiato economia e si era sistemato con un lavoro d'ufficio. Un giorno disgraziatamente, tornando dal lavoro, Katja scopre che Nuri e suo figlio sono morti entrambi in un attacco terroristico avvenuto nel palazzo dove lui lavorava. Da quel momento Katja entrerà in una spirale di dolore e di vendetta che la porterà a investigare privatamente sulla questione, convinta di sapere qualcosa che le forze dell'ordine non riescono a scoprire.

Oltre la notte: uno sguardo amaro sulla piaga del terrorismo

Fatih Akin, regista tedesco di origini turche, tra i più importanti in Germania tra gli autori della nuova generazione, regista tra gli altri de "La sposa turca" (2004), dirige il film che è stato selezionato per rappresentare la Germania ai premi Oscar 2018 nella categoria Oscar al Miglior Film Straniero. La pellicola ha scosso il pubblico anche al Festival di Cannes del 2017, dove l'attrice protagonista Diane Kurger ha vinto il presitigioso Prix d'interprétation féminine.

Il film tratta il delicato tema del terrorismo che, soprattutto in Germania, è una piaga che ha lasciato molte vittime e scosso profondamente l'opinione pubblica.

Il titolo della pellicola è stato scelto sulla base di una canzone della famosa rock band americana Queens of the Stone Age, band il cui leader, Josh Homme, ha fatto anche da compositore per le musiche del film.