Oltre la notte: online il trailer del film con Diane Kruger

É stato rilasciato il trailer italiano di “Oltre la notte” pellicola interpretata da Diane Kruger e diretta da Fatih Akin, nelle sale italiane dal 15 marzo 2018.

Oltre la notte: Diane Kruger intensa protagonista

Grandi emozioni per “Oltre la notte”, candidato agli Oscar 2018 per rappresentare la Germania nella categoria Miglior Film in lingua straniera, dopo aver ottenuto la premiazione ai Golden Globe. Il film, scritto e diretto da Fatih Akın che ha saputo emozionarci con pellicole come “La sposa turca” (vincitore dell’Orso d’Oro nel 2004), segue le vicende di Katja che, sposata con un curdo da cui ha avuto un figlio, vive ad Amburgo, dove insieme al marito gestisce un’attività che offre sostegno alle minoranze in Germania. Un giorno, dopo essere tornata dal lavoro, scopre che la sua famiglia è morta in seguito a un attentato terroristico. Il dolore della donna la guida verso una sete di vendetta che la spingerà a indagare sulle cause della morte del coniuge, convinta di poter scoprire qualcosa che sfugge alle forze dell’ordine.

Con “Oltre la notte” Fatih Akin, cineasta tedesco di origini turche, si sofferma sulla terribile, quanto mai attuale, piaga del terrorismo, una forma di terrorismo di cui si parla meno, legato all’estrema destra razzista, ancora convinta della superiorità della razza ariana. Il film è valso alla bravissima Diane Kruger, che in “Oltre la notte” recita per la prima volta nella sua lingua, il premio come Miglior Attrice Protagonista al Festival di Cannes 2017, dove è stato apprezzato da pubblico e critica.

Il trailer, rilasciato dalla BIM distribuzione, che porterà il film nelle sale italiane a partire dal prossimo 15 marzo, è preceduto dalla premiazione al Festival di Cannes 2017 di Diane Kruger, che nel corso del suo discorso ha voluto rivolgere un pensiero a tutte le persone che, come il suo personaggio, hanno perso tutto in azioni terroristiche e che cercano di rimettere insieme i pezzi della propria vita.

Oltre la notte: trailer italiano ufficiale