Oltre la notte: oltre il dolore solo il nulla

Mentre il mondo esterno continua a viaggiare secondo una sua logica precisa, ma opinabile, una moglie e madre, ferita dal trauma della morte e della perdita, continua una non vita in cui non c'è più spazio per il razionale e, in un universo di sorda solitudine, il dolore è l'unica voce a cui è possibile dare ascolto.

Non esiste legge, non esiste spirito di sopravvivenza quando esplode (in questo caso nel vero senso della parola), una sfera affettiva precostituita e costruita a fatica; e se inizialmente la necessità di giustizia e verità può sembrare un appiglio valido per andare avanti, con il tempo neanche le risposte della società bastano e la solitudine diviene lacerante e infaustamente letale.

Oltre la notte: oltre il terrorismo e la fatalità della vita

Si mettono in scena le devastanti conseguenze di un atto terroristico in "Oltre la notte", un terrorismo di matrice diversa da quello tristemente attuale, un terrorismo che affonda le proprie radici nella nostra Europa, dove gli estremismi causano - alla stessa stregua - vittime ignare, colpite da un destino fatale devastante.

Con "Oltre la notte", premiato ai Golden Globe 2017 come Miglior Film Straniero, Fatih Akin torna ad affrontare il tema del dolore, sebbene declinato in modo ben diverso dai precedenti lavori. A differenza de "La sposa turca", in cui i protagonisti mostravano le proprie attitudini distruttive in maniera plateale, creando un'empatia inevitabile con lo spettatore, in questo lungometraggio, che molto deve a una tematica - come quella della difficile convivenza del popolo turco con la popolazione tedesca, o per meglio dire con una parte di essa intollerante all'alta percentuale di stranieri in patria - molto cara al regista, poco spazio viene lasciato alle grandi manifestazioni di stati d'animo, universalmente identificabili al di là dei gesti e delle parole.

La poetica di Fatih Akin, così realistica da far male, subisce dunque un cambiamento di rotta, attraverso un'estetica che gioca più sull'omissione piuttosto che sull'espressione.

Oltre la notte: Diane Kruger in stato di grazia

Non serve molto a Diane Kruger (premiata per la sua prova al Festival di Cannes 2017), con gli occhi perennemente arrossati dal pianto e un look trasandato che esprime noncuranza, per mostrare la sua disperazione. Passati i primi momenti di lacerante strazio e incontrollata aggressività, Katja, donna ferita irreversibilmente, acquisisce, nonostante l'uso di stupefacenti, una sua lucidità che travalica la giustizia divina e oltrepassa il giudizio di chi fa parte di un passato ormai andato.

Questa moglie e madre dai capelli biondi molto ricorda Naomi Watts nei panni di Cristina Peck, protagonista di "21 grammi", appartenente a quella schiera di diseredati e disperati dell'universo di Alejandro González Iñárritu. Come Cristina, Katja cerca rifugio nelle droghe e, in maniera assai credibile, riproduce all'infinito alcuni momenti felici dei suoi cari (una attraverso una segreteria telefonica, l'altra riproducendo un filmato dal cellulare); come Cristina, Katja elabora il suo lutto in modo assolutamente credibile, ma mentre per la prima - in un mondo negativo dove nulla sembra salvarsi - un barlume di speranza rimane vivo, per la seconda la tentazione è forte, il buio avanza e nulla lo può più fermare.