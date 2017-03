Olivia Wilde è un'attrice, modella e attivista americana, meglio nota per il ruolo della Dottoressa Remy 'Tredici' Hadley della fortunata serie televisiva "Dr. House - Medical Division".

Olivia Wilde, l'attrice dalla vena giornalistica

(New York, 10 Marzo 1984)

Olivia Wilde, nome d'arte di Olivia Jane Cockburn, nasce a New York il 10 marzo del 1984 e cresce a Washington DC.

Figlia di Leslie ed Andrew Cockburn, Olivia proviene da una famiglia di scrittori e giornalisti: una professione praticata dagli zii, dal padre e anche dalla madre (giornalista e produttrice di "60 Minutes", un programma televisivo statunitense di attualità in onda sul network televisiva CBS). Proprio per questo, Olivia ha dichiarato di avere una "forte vena giornalistica", nonostante abbia nutrito una passione per la recitazione sin da quando aveva due anni.

Olivia Wilde, gli esordi

Dopo essersi diplomata alla Phillips Academy di Andover nel 2002, Olivia Wilde si trasferisce a Los Angeles per intraprendere la carriera di attrice, ottenendo piccole parti in "La ragazza della porta accanto" (2004), "Alpha Dog" (2006), "Conversations With Other Women" (2005) e "Quel genio di Bickford" (2006) .

La prima ondata di notorietà per la bella attrice arriva nel 2004 nel ruolo della barista Alex Kelly nel drama adolescenziale "The O.C.", per poi prendere parte alla serie di breve durata "The Black Donnellys" (2007).

Olivia Wilde sulla cresta dell'onda in "Dr. House"

Nel settembre 2007 Olivia Wilde si unisce al cast del medical drama della Fox "Dr. House - Medical Division", facendo la sua prima apparizione nell'episodio "Una donna vera" nei panni della Dottoressa Remy Hadley, soprannominata Tredici, un'internista bisessuale malata di Huntington che si unirà al team diagnostico del Dr. House.

Il ruolo le regala un'immensa popolarità, a seguito della quale l'attrice decide di abbandonare la serie all'ottava stagione per perseguire la sua carriera cinematografica. Il suo ultimo episodio come regular nella serie è "Un caso di beneficienza". In seguito, nel maggio 2012, Olivia Wilde torna per gli ultimi due episodi, "Resistere" e "Tutti muoiono".

Nel 2009 la rivista Maxim la elegge come donna più sexy del mondo e nello stesso anno entra a far parte del cast del film di fantascienza "Tron: Legacy" nel ruolo di Quorra. Successivamente, la Wilde partecipa ai film "Cowboys & Aliens" (2011), "Rush" (2013), "Drinking Buddies - Amici di bevuta" (2013), "Lei" (2013) e "La formula della felicità" (2014).

Nel 2015 è protagonista insieme a Luke Wilson di "Meadowland", in cui interpretano una coppia che affronta la perdita del loro figlio. Il film è stato proiettato per la prima volta al Tribeca Film Festival.

Olivia Wilde, da attrice a produttrice esecutiva e regista

Ispirata dai suoi genitori, giornalisti e documentaristi, Olivia diventa produttrice esecutiva di numerosi film documentari.

Tra le sue produzioni merita attenzione il suo corto, premiato come "Miglior Cortometraggio Documentario" al Tribeca Film Festival, dal titolo "Body Team 12" (2015), incentrato sulle vicende di una squadra che ha il compito di recuperare i cadaveri delle vittime di Ebola.

Continuando sul fronte dei documentari, Olivia Wilde ha anche prodotto "The Rider and the Storm", "Baseball in the Time of Cholera" e "Sun City Picture House".

Nel 2016 Olivia dirige un video musicale di Edward Sharpe and the Magnetic Zeros ed uno della nota band The Red Hot Chili Peppers per il loro album "The Getaway".

Olivia Wilde e l'amore

Il 7 giugno del 2003, ad appena diciannove anni, Olivia Wilde sposa il regista e musicista italiano Tao Ruspoli su un autobus abbandonato, in compagnia di un paio di testimoni. La coppia divorzierà amichevolmente otto anni dopo.

Nel novembre dello stesso anno, Olivia inizia una relazione con l'attore Jason Sudeikis, con cui si fidanza ufficialmente nel gennaio 2013. La coppia ha attualmente due figli, Otis Alexander (2014) e Daisy Josephine (2016).

Sonia Buongiorno