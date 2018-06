Ogni giorno - Recensione: una commedia young adult

Il tran tran quotidiano della giovane Rhiannon/Angourie Rice viene scombussolato dall’incontro con il misterioso A., spirito di un adolescente che assume ogni giorno fattezze diverse. Incredula all’inizio, la protagonista si troverà a vivere una strana relazione con tante persone che in realtà sono la stessa per ciò che riguarda i sentimenti.

"Ogni giorno" può essere considerato un film leggero e frizzante come una limonata in un giorno estivo. Il film, prende le mosse dall'omonimo best seller per adolescenti di Michael Sucsy. Si tratta di un’opera corale che vede al centro della narrazione una ragazzina ai suoi primi turbamenti amorosi. Justin/Justice Smith è il classico belloccio della scuola che a mala pena la vede; eppure, un giorno il loro incontro diventa quello perfetto. Peccato che lui non si ricordi nulla. Parte da qui, il tourbillon di visi che si avvicenderanno nella vita di Rhiannon, tutti uniti dalla strana presenza di A., la persona a suo modo perfetta, che, alla fine, farà crescere la dolce adolescente.

Ogni giorno: un film di genere per i più giovani

Con "Ogni giorno" il regista racconta una storia incredibile ma non del tutto priva di profondità. C’è una doppia chiave di lettura in questo film destinato ad un target adolescenziale: da una parte il filone sentimentale già visto mille volte, dall’altra la scoperta di una nuova consapevolezza per Rhiannon. La figura retorica di questo spirito A. è la chiave di volta per uscire fuori dal guscio.

La narrazione ha i tempi giusti e riesce tutto sommato a rendere accattivante tutto il mondo della protagonista. Funziona bene la sua famiglia, soprattutto per quello che riguarda la stravagante sorella Jolene/Debby Ryan. Sono molto in parte anche il superficiale Justin ma soprattutto l’introverso Alexander/Owen Teague che diventerà molto importante per Rhiannon.

Nel complesso, “Ogni giorno”, pur restando legato ad un pubblico circoscritto, è un prodotto godibile.

Ivana Faranda