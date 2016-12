Oceania: questione di testa o cuore?

Oceania: insieme al grande debutto in tutte le sale cinematografiche italiane avvenuto proprio ieri, giovedì 22 dicembre, è stata svelata anche la sorpresa che ha preceduto la pellicola, il tutto firmato Disney.

Oceania e il cortometraggio razionale

Arriva in sala insieme ad “Oceania”, ultima emozionante pellicola rilasciata da casa Disney, un cortometraggio piuttosto audace. La sempre efficiente squadra di collaboratori Disney, ha ben pensato di non voler semplicemente stupire il pubblico con un lavoro d’animazione del livello di “Oceania”, bensì, di voler fare ancora di più. E’ mai possibile, direte voi? Ebbene sì!

La visione del film sarà sempre preceduta da un cortometraggio piuttosto particolare. “Testa e cuore” racconta l’antagonismo che ognuno di noi si trova a vivere ogni giorno, una lotta continua tra due personalità completamente antitetiche che combattono strenuamente per ideali e scopi totalmente opposti. Il lago pragmatico e quello più avventuroso di ogni uomo finiranno per scontrarsi, chi la spunterà?

La squadra dei Walt Disney Animation Studios squadra dei Walt Disney Animation Studios è riuscita a stupire il pubblico ancora una volta, mescolando insieme vita vissuta e animazione. Quale coppi migliore?

Oceania e le mille emozioni

La Disney non poteva fare regalo di Natale migliore al suo pubblico con “Oceania”; una storia di formazione quella che vede protagonista Vaiana, una dolce ed innocente giovane che, grazie alla sua indole coraggiosa, parte all’insegna di un viaggio avventuroso, pronta a tutto pur di salvare il suo popolo. Accompagnata dal simpatico e saggio Maui, la protagonista non sarà sola in questo suo lungo pellegrinaggio, accompagnata da musica e avventure appassionanti a cui fa da sfondo una meravigliosa Polinesia.

Altri due lavori assolutamente da non perdere!

Corrado Zocco

23/12/2016